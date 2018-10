“Frans bedrijf verkocht 8.000 ton besmette melk” TTR

Bron: Belga 0 Het Franse Lactalis, wereldwijd de nummer één op het vlak van melkproducten, zou 8.000 ton besmet melkpoeder uit de fabriek in het Franse Craon verkocht hebben. In die fabriek zijn al eerder besmettingen vastgesteld. Dat meldt het Franse weekblad ‘Canard Enchaîné’. Lactalis zelf ontkent het nieuws met klem.

Canard Enchaîné baseert zich op documenten van de prefectuur van het Franse departement Mayenne. "De beslissing om 8.000 ton melkpoeder op de markt te brengen, heeft ons verrast", zegt een anonieme bron bij het Franse Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) aan het weekblad. "We weten immers niet met zekerheid of die melk voor volwassenen besmet is of niet. Dat is toch een risico voor de volksgezondheid."

Volgens de Franse minister van Leefmilieu François de Rugy is er een gerechtelijke procedure aan de gang. "Als Lactalis geprobeerd heeft om te frauderen wat betreft de richtlijnen die zijn opgelegd aan het bedrijf, dan moet het veroordeeld worden", aldus de Franse minister.

“Geen betrekking op eerdere terugroepactie”

Lactalis zelf ontkent met klem dat het bedrijf 8.000 ton besmet melkpoeder op de markt heeft gebracht. "De 8.000 ton die Canard Enchaîné vermeldt, werd geproduceerd in een productieplaats die niet verontreinigd was. In volledige transparantie met alle autoriteiten, die producten hebben geen betrekking op de eerdere terugroepactie", benadrukt het Franse bedrijf, dat de "ongefundeerde beschuldigingen met klem veroordeelt".

De Franse regering kondigde in december 2017 een massale terugroepactie aan van kindermelk gefabriceerd door de groep Lactalis en bestemd voor de Franse en buitenlandse markten. De melk was mogelijk besmet met salmonella. Het ging toen om enorme hoeveelheden en de melk zou zijn uitgevoerd naar heel wat landen, waaronder Algerije, Marokko, Groot-Brittannië, Taiwan, Roemenië, Griekenland, Bangladesh, China, Peru, Georgië en Pakistan.