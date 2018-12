“Frankrijk schort verhoging brandstofprijzen tijdelijk op na weken van protest” IVI

04 december 2018

08u51

Bron: Le Monde, Reuters, ANP, Belga 5 Na weken van hevig protest zou de Franse premier Edouard Philippe beslist hebben om de verhoging van de brandstofprijzen tijdelijk op te schorten. Dat melden lokale media. Philippe zal later vandaag die beslissing officieel aankondigen, zo zeggen bronnen dicht bij de regering.

De hogere brandstoftaksen zouden op 1 januari ingaan, maar dat zal dus voorlopig niet doorgaan. Premier Philippe zal de belastingverhoging op brandstoffen enkele maanden bevriezen. Hij wil op die manier het ongenoegen van de ‘gele hesjes’ temperen, zo heeft het Franse persagentschap AFP vernomen uit regeringsbronnen. De regeringsleider moet de beslissingen nog voorstellen aan de parlementsleden van de partij van president Macron, LREM, die dinsdag om 10.30 uur in het parlement vergaderen.

Deze namiddag was er nog een overleg voorzien tussen de premier en een delegatie van de ‘gele hesjes’, maar dat is ondertussen geannuleerd. Een vertegenwoordiger van de ‘gele hesjes’, Christophe Chalençon, heeft op de Franse tv deze ochtend al gezegd dat betogers niet naar huis zullen gaan voor slechts een tijdelijke opschorting.

Hevige protesten

De voorbije drie weken hebben de ‘gele hesjes’ op verschillende plaatsen in Frankrijk gedemonstreerd tegen de verhoging van de brandstoftaksen. De Franse regering wou de verhoging doorvoeren om het autogebruik terug te dringen.

De demonstraties zijn al snel grimmig en gewelddadig geworden. Afgelopen zaterdag zijn er 110 gewonden gevallen bij uit de hand gelopen protesten in hoofdstad Parijs. In totaal zijn 265 mensen gearresteerd. Demonstranten staken ook auto’s in brand en gooiden winkelruiten in. Twee weekends geleden hadden de demonstranten nog voor meer dan 1 miljoen euro schade aangericht in Parijs. Tussen de ‘gele hesjes’ hadden zich bij de demonstraties ook “honderden vandalen” gemengd die waren afgezakt om “te vechten met de ordetroepen”, volgens de Franse regering. Bij alle betogingen samen zijn al vier doden gevallen en zeker 750 mensen gewond geraakt.

De ‘gele hesjes’- demonstraties - waarvan de eerste op 17 november was - zijn ondertussen ook uitgegroeid tot anti-Macron-betogingen. De populariteit van de Franse president en zijn regering is de afgelopen weken sterk gedaald. Een reeks maatregelen die de regering wilt doorvoeren voor een beter klimaat of milieu schiet bij de Fransen in het verkeerde keelgat. Velen zien de maatregelen als “extra belastingen voor de armen’’.

Ook in België en Nederland zijn er de afgelopen weken protestacties geweest van de ‘gele hesjes’. Vorige week vrijdag is zo'n demonstratie in Brussel nog geëscaleerd. Daarbij heeft de politie traangas en een waterkanon moeten inzetten. Meer dan 70 mensen zijn opgepakt.

