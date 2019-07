“Frankrijk en Groot-Brittannië zullen extra soldaten naar Syrië sturen” LH

10 juli 2019

06u08

Bron: Belga 0 Frankrijk en Groot-Brittannië hebben ingestemd met een verzoek van de Amerikaanse regering en zullen extra troepen naar Syrië sturen. Dat bericht het magazine Foreign Policy, dat een Amerikaanse overheidsfunctionaris citeert.

Volgens het magazine verbinden de landen zich ertoe om het aantal troepen te laten stijgen met 10 tot 15 procent. Het Pentagon heeft het bericht niet bevestigd. De Duitse regering had het verzoek van de Amerikanen maandag nog geweigerd.



De Amerikaanse president Donald Trump had eind vorig jaar aangekondigd dat hij de ongeveer 2.000 Amerikaanse soldaten uit het noordoosten van Syrië wou terugtrekken.



Intussen engageerde Washington zich om toch nog enkele honderden soldaten ter plaatse te houden om de regio te stabiliseren, maar tegelijkertijd blijven de Amerikanen hulp zoeken bij bondgenoten binnen de internationale coalitie tegen IS.

