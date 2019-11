“Fourniret kraakt ondanks zware beschuldigingen niet in verdwijningszaak Estelle” SVM

28 november 2019

15u03

Bron: Belga 0 Michel Fourniret is niet formeel tot bekentenissen overgegaan, maar de tenlasteleggingen tegen hem wegen wel zwaar. Dat heeft Didier Seban, één van de advocaten van de vader van Estelle Mouzin gezegd. De Franse seriemoordenaar wordt sinds gisteren officieel beschuldigd van de verdwijning van het negenjarige meisje in 2003.

Fourniret gaf tijdens zijn ondervraging “geen precieze elementen" over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Mouzin. “Hij bleef ontwijkend, zoals zo vaak", aldus de advocaat. Maar toch wegen de tenlasteleggingen zwaar. "Dat verklaart waarom hij in staat van beschuldiging is gesteld door de onderzoeksrechter."

Mouzin verdween in januari 2003 in de Franse gemeente Guermantes toen ze terugkeerde van school. Fourniret was in het verleden al vaker in beeld gekomen als verdachte. Die verdenkingen konden echter nooit hard worden gemaakt, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op een andere plaats bevonden zou hebben. Fourniret zou die dag vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne -250 kilometer verderop- naar zijn zoon gebeld hebben om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Die verklaring werd ook ondersteund bij onderzoek naar zijn telefonische data.

Ex praat hem in het nauw

Vorige donderdag gaf zijn ex-vrouw Monique Olivier echter toe dat het bewuste telefoongesprek eigenlijk door haar werd gepleegd. Ze zou dat gedaan hebben op vraag van Fourniret, die op dat moment niet bij haar was.

Fourniret heeft als bijnaam het ‘monster van de Ardennen’. In 2008 werd hij tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen. Onder hen was ook het Belgische meisje Elisabeth Brichet (12).

Vorig jaar bekende Fourniret nog de moord op Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19). De jongedames verdwenen in het begin van de jaren negentig allebei in het Franse departement Yonne.

