‘Fotografe’ wint vertrouwen van mama en probeert baby te ontvoeren mvdb

16 februari 2020

00u52

Bron: The Daily Beast 0 Een Amerikaanse (38) die te gast was bij een recent bevallen vrouw, heeft geprobeerd haar vijf weken oud baby’tje te ontvoeren. Juliette Parker deed zich voor als fotografe en kon met succes het vertrouwen winnen van de kersverse moeder. De ‘fotografe’ trachtte de jonge mama te verdoven met een cupcake waar drugs aan was toegevoegd. De politie meent dat Parker de baby wou ontvoeren om het als een eigen kind op te voeden.

Parker en haar dochter (16) zijn vrijdag in Spanaway in de noordwestelijke staat Washington ingerekend. Ze kwam met de moeder in contact via een Facebookgroep. Ze bood aan gratis babyfoto’s te nemen om zo haar portfolio uit te breiden. De moeder rook geen argwaan en nodigde haar thuis uit. Het leidde tot twee fotosessies.



Bij de derde sessie op de avond van 5 februari nam Parker haar dochter mee. De twee trakteerden de moeder op een meegebrachte cupcake waar verdovende middelen aan waren toegevoegd. De mama voelde zich na enkele happen compleet wegdraaien. Ze moest braken en kon niet meer op de benen staan. De bewoonster wees Parker en de adolescente de deur. De fotografe probeerde nog alle vingerafdrukken op meubels en voorwerpen in het huis weg te vegen, zag de bewoonster nog. De twee verlieten de woning, maar namen de huissleutels mee. Vermoedelijk zouden ze later terugkeren om dan het kindje effectief mee te nemen.

De moeder kon nog zelf de politiediensten bellen. Intensief speurwerk heeft vrijdag geleid tot de arrestatie van Parker. Ze kreeg twee aanklachten waaronder poging ontvoering tegen zich te horen. Ook de dochter kreeg handboeien om.

Parker gebruikte verschillende schuilnamen. De politie heeft via de sociale media een oproep geplaatst naar personen die eveneens met haar in contact zijn gekomen.