'Fire and Fury' werpt ook nieuw licht op Donalds kapsel: gevaarlijke medicatie en veel haarlak Tine Kintaert

21u06

Bron: The Guardian 1 AFP Zijn campagneteam pleegde landverraad, zijn dochter wil presidente worden, en Donald zelf kan met moeite lezen en eet cheeseburgers in bed. De opvallende onthullingen in 'Fire and Fury', het boek van journalist Michael Wolff over het presidentschap van Trump, domineren de wereldpers. Maar tussen al die grootse uitspraken zit er ook een kleiner pareltje aan kennis verborgen: het geheim achter het kapsel van het Amerikaanse staatshoofd.

Of alle beweringen in Michael Wolffs boek waar zijn, is niet helemaal duidelijk, maar hij is in ieder geval erg grondig geweest. Hij heeft het over de grote politieke gebeurtenissen, maar ook over minder belangrijke zaken. Zoals Trumps kapsel.

Dat kapsel, een nogal unieke sculptuur, vergt volgens Wolff erg veel tijd en geld. Hij kwam dat te weten omdat dochter Ivanka haar vader vaak plaagt met zijn uitzonderlijke haardos, waarna de journalist op onderzoek uittrok. Zo blijkt Trump eigenlijk compleet kaal bovenop zijn hoofd en onderging hij een hoofdhuidreductie. Daarbij haalt een chirurg een deel van de 'kale' huid weg, om daarna de huid waar wél haar op staat uit te rekken over het hoofd. Klinkt pijnlijk? Dat is het ook, en het kost ook nog eens handenvol geld. Je bent duizenden dollars kwijt aan de operatie, die vaak niet eens lukt.

Kleurmiddel en haarlak

's Ochtends heeft The Donald ook wat werk om zijn haar in model te brengen. Hij kamt het omhoog van de voor- en zijkant zodat er geen kale plekken te zien zijn, en fixeert het dan met een stevige haarlak. Hij neemt volgens Wolff ook zware medicatie. De dokter van de president had het over finasteride, een middel tegen haarverlies dat gelinkt wordt aan zware fysieke en psychologische bijwerkingen. Om nog maar te zwijgen van de erectiestoornissen.

Ten slotte gebruikt Trump ook nog het product 'Just for Men', een kleurmiddel dat het haar donkerder maakt. Maar zijn haar is niet echt donker, zeg je? Klopt, de president blijkt namelijk weinig geduld te hebben en laat het middel nooit lang genoeg zitten, met de gele strokleur als resultaat.