‘Festival-dat-niet-genoemd-mag-worden’: Deens Harry Potter-festival na 13 jaar verboden Arne Adriaenssens

11 juli 2018

12u43

Bron: The Local 0 Het Deense Harry Potter-festival in Odense is niet meer. Filmstudio Warner Bros. verbiedt de organisatoren om nog langer de naam van de tovenaar te gebruiken. Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe naam.

In de herfstvakantie is de Deense stad Odense een magische plek. 13.000 jonge tovenaars en heksen laten er zich elk jaar onderdompelen in de betoverende wereld van Harry Potter. Zwerkbaltoernooien, magische duellen en een ritje met de Zweinstein Express zijn maar enkele van de boeiende activiteiten die het Odense Harry Potter Festival voorschotelt.

Na 13 jaar vol magisch vertier steekt Warner Bros. daar nu een stokje voor. De Hollywoodstudio achter de razend populaire tovenaarsfilms verbiedt de organisatoren nu de namen uit de verhalen te gebruiken.

“We vinden het altijd fijn om te zien dat mensen enthousiast zijn over Harry Potter”, zei het filmbedrijf begin dit jaar nog tegen AP. “We zijn echter ook bezorgd wanneer samenkomsten van fans uitgroeien tot onofficiële commerciële festivals. Dat proberen we te voorkomen.”

Het universum in leven houden

De organisatoren van de Deense magie zijn evenwel niet van plan de handdoek in de ring te werpen. “We begrijpen het standpunt van Warner Bros. niet”, zei organisator Søren Dahl Mortensen tegen The Local. “We zijn een non-profit organisatie die het bewuste universum juist in leven wil houden. We gaan zeker verder, maar dan wel onder een andere naam. Misschien noemen we het ‘Odense’s Magische Dagen’ of ‘Festival-dat-niet-genoemd-mag-worden’”. Hiermee verwijzen ze met een knipoog naar de bijnaam van slechterik Voldemort.

Naast in Odense legt Warner Bros. zich ook dwars voor enkele andere onofficiële Harry Potter-festivals. Met dit strikte beleid willen ze vooral duidelijk maken dat de naam Harry Potter niet zomaar door iedereen gebruikt mag worden.