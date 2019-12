“FBI onderzoekt Epsteins spoorloze ex-vriendin Ghislaine Maxwell” ES

27 december 2019

17u11

Bron: ANP 0 De Amerikaanse politie is een onderzoek begonnen naar Ghislaine Maxwell, de voormalige partner van de overleden miljardair Jeffrey Epstein. Het onderzoek van de FBI richt zich ook op andere mensen die Epstein mogelijk hielpen bij het tot stand komen van zijn seksuele contacten met minderjarigen, melden twee ingewijden. Wie dat zijn, willen ze niet bekendmaken.

De FBI is volgens de bronnen vooralsnog niet van plan om prins Andrew van het Verenigd Koninkrijk te verhoren. De prins was een vriend van Epstein en zou via hem en Maxwell relaties met minderjarige meisje hebben gehad.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Zij was jarenlang de vriendin van Epstein en zijn vertrouwelinge die contacten met prominenten warm hield. Ze is kort na Epsteins zelfmoord spoorloos verdwenen.