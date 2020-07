“FBI moest deur van Epstein-vertrouweling Maxwell openbreken” SVM

13 juli 2020

22u55

Bron: ANP 0 Epstein-vertrouweling Ghislaine Maxwell weigerde mee te werken toen de FBI voor haar deur stond. Agenten moesten daardoor haar voordeur openbreken, zeggen aanklagers in rechtbankdocumenten.

De Amerikaanse autoriteiten arresteerden de 58-jarige Maxwell begin juli. Ze zou meisjes geronseld hebben om hen te laten misbruiken door haar ex-vriend, multimiljonair Jeffrey Epstein. Maxwell spreekt de beschuldigingen tegen en hoopt haar proces in vrijheid te mogen afwachten. De rechtbank behandelt dat verzoek dinsdag.

Aanklagers willen voorkomen dat Maxwell op borgtocht vrijkomt. Ze stellen dat haar gedrag doet vermoeden dat ze weer kan vluchten. Zo weigerde ze de deur te openen voor de FBI toen die haar kwam arresteren. "Ze vluchtte in plaats daarvan naar een andere ruimte en deed snel de deur achter zich dicht”, klinkt het.

Tijdens de inval in haar woning in New Hampshire zou onder meer een telefoon gevonden zijn die in tinfolie gewikkeld was. "Kennelijk een misplaatste poging om te voorkomen dat ze ontdekt zou worden door de politie", oordelen de aanklagers. Volgens hen is Maxwell bedreven in het leven op de vlucht.

Lees ook: Advocaat van slachtoffers Epstein: “Prins Andrew staat op de beveiligingsbeelden”