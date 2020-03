"FBI doet te weinig om binnenlands terrorisme te stoppen” YV

04 maart 2020

17u16

De Amerikaanse federale politiedienst, de FBI, doet niet genoeg om binnenlands terrorisme aan te pakken. Dat stelt een intern onderzoeksorgaan van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De FBI kan volgens het onderzoek niet juist inschatten of mensen met een geestesziekte een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de FBI tekortschiet in zijn pogingen om massa-aanvallen te voorkomen. Die aanvallen, ook wel binnenlands terrorisme genoemd, hebben betrekking op Amerikaanse burgers die geïnspireerd zijn door internationale militantengroepen zoals IS of Al-Qaida.

Bovendien zou de federale dienst ook gevallen die eerder al gezien werden als een mogelijke dreiging onvoldoende opvolgen, aldus inspecteur en generaal Michael Horowitz. De FBI reageerde voorlopig nog niet op de aantijgingen.

Meer dan 20 aanslagen

Sinds de aanslagen van 11 september in 2001, voerden binnenlandse terroristen meer dan twintig aanslagen uit in het land. Sommige aanslagen werden zelfs gepleegd door daders die de FBI al onderzocht. Volgens inspecteur Horowitz onderzocht de FBI wel waar het fouten maakte, maar nam het nog te weinig actie om het in de toekomst beter te doen.

Het dodelijkste geval van binnenlands terrorisme in de Verenigde Staten was in 2017 in Las Vegas. Een man had zich verschanst in een hotelkamer en schoot zo 58 mensen door een raam dood. De dader had via het internet andere massaschietpartijen in het land onderzocht.

In 2017 vond de FBI zelf al dat het na beoordelingen ongeveer zes procent van terreurbestrijdingsgevallen grondiger had moeten onderzoeken en opvolgen.