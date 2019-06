‘Favoriete president’ Trump zorgt voor chaos rond plannen Amerikaanse 4 juli-viering David van der Heeden

Bron: AD.nl 0 Zo groot als de viering van Onafhankelijkheidsdag doorgaans wordt aangepakt in Washington DC, zo stil is het nu in de Amerikaanse hoofdstad. “Alles moet anders”, riep president Donald Trump bij wijze van spreken in februari. Maar sindsdien hult het Witte Huis zich in stilzwijgen. Met nog drie weken voor de boeg weet werkelijk niemand waar de stad aan toe is. Wat is Trump op 4 juli van plan?

De verwarring in Washington is compleet sinds de president in februari twitterde dat hij komende ‘Independence Day’ een speciale groet aan de Verenigde Staten wil brengen. “Een toespraak van jullie favoriete president, ikzelf!”, schoot hij de nietsvermoedende feestcommissie in.

Donald J. Trump on Twitter HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called "A Salute To America" and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!

In het duister

Afgelopen week liet een parkbeheerder zich tegen de Washington Post ontvallen dat het Witte Huis een presidentiële toespraak vanaf de trappen van het Lincoln Memorial in gedachten heeft. Het Witte Huis en de National Park Service houden sindsdien hun kaken stijf op elkaar.



Een woordvoerder van het federale parkbeheer, waarop ook de zorg voor de National Mall - het park tussen het Capitool en het Washington Monument - rust, zei in een korte verklaring dat zijn dienst: “met het Witte Huis blijft samenwerken om de presidentiële groet, die alle Amerikanen samenbrengt, van de grond te krijgen”.

Vragen, vragen

Het stadsbestuur, dat een deel van de beveiliging van het evenement op zich neemt, tast volslagen in het duister. Normaliter hadden de besprekingen tussen de diverse gemeentelijke instanties drie maanden geleden moeten beginnen. Maar in plaats van duidelijkheid rest nu met drie weken te gaan alleen verwarring.

Speelt de viering zich, als te doen gebruikelijk, af in het park of verhuist de boel naar het Lincoln Memorial? Zet Trump zijn plannen door voor een speech vanaf het monument? En als hij dat doet, is de toespraak dan toegankelijk voor iedereen? Laat het Witte Huis-demonstranten toe bij het doorgaans a-politieke evenement, of bestaat het publiek alleen uit Trump-supporters?



“De gemeente worstelt om uit te zoeken wat we moeten doen’’, zegt Eleanor Holmes Norton, vertegenwoordiger voor het District of Colombia in het Congres. De volksvertegenwoordiger vermoedt dat er nog niet één vergadering over de festiviteiten is geweest. “We hebben alleen een vaag idee van wat het Witte Huis wil.’’

“Ze weten van niets”

Norton nam contact op met parkbeheer, maar die konden haar niets wijzer maken. “Ze wilden ons niets vertellen. Weet je waarom? Omdat ze zelf niets weten!” Het congreslid voorspelt voor beveiligers een ware nachtmerrie, waarbij de locatie, vorm en route zo laat bekend worden gemaakt dat ze “er hoofdpijn van krijgen”.



De viering van Onafhankelijkheidsdag trekt doorgaans tienduizenden bezoekers naar The Mall. De nationale feestdag wordt daar traditiegetrouw afgesloten met een groots vuurwerk. Zelfs sinds de aanslagen in New York in 2001, waarna de beveiliging in Washington fors werd verzwaard, zijn de 4 juli-feestelijkheden soepel verlopen.

Kans op protest

Sommige anti-Trump-activisten zien in de ontstane warboel een uitgelezen kans de zaak te verstieren. Anderen vermoeden in een val te trappen. “Het gebeurt niet vaak dat de president zijn opwachting maakt op een openbare plek, waarbij niet gegarandeerd is dat het publiek hem goed gezind is’’, zegt Medea Benjamin, die van plan is met betogers naar Washington te trekken.



“Het wordt echt heel lastig om de boel in de hand te houden’’, denkt de voorzitster van de feministische anti-oorlogsbeweging Code Pink. “We zullen eens zien wat voor rotzooi we kunnen trappen.’’ Nadine Bloch, een lokale demonstrant met tientallen jaren ervaring als het aankomt op protesteren, denkt dat dat weleens verkeerd kan uitpakken.

Demonstranten op afstand

“Je zou wel eens meer vijanden dan vrienden kunnen maken’’, zegt Bloch. “Het is lastig balanceren.’’ Pogingen om Trump voor het oog van de camera's te confronteren, worden door alle heisa rond de beveiliging waarschijnlijk met harde hand de kop ingedrukt. Met de kans straks de schuld voor het mislukken van de 4 juli-viering te krijgen.



Adam Eidinger, een andere prominente lokale activist, voorspelt ook dat het zo zal gaan. “Ik verwacht dat de president een VIP-sectie inricht, waar alleen zijn aanhangers worden toegelaten’’, zegt hij. “Demonstraties zullen worden beperkt tot een handjevol mensen dat op grote afstand iets mag roepen’’. Boze stemmen beweren dat Trump van de onafhankelijkheidsviering een politieke bijeenkomst wil maken op kosten van de belastingbetaler.



Medea Benjamin wil er in elk geval voor zorgen dat haar protest, ook als is het vanuit de verte, ‘gehoord’ wordt. Om het protest kracht bij te zetten is haar organisatie van zin om een oude bekende van Trump mee te brengen naar Washington, te weten de ‘Baby Trump’-ballon die hem overal achterna reist en die ook bij zijn bezoek aan Groot-Brittannië afgelopen week te zien was.

The Hill on Twitter Activist group plans "Baby Trump" balloon protest at Trump's 4th of July Address https://t.co/dD5802EPre