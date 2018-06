'Fake news' over einde regering-Merkel veroorzaakt paniek in Duitsland TTR

15 juni 2018

15u42

Bron: Belga 0 Hoogspanning dezer dagen in Duitsland nu de christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU op ramkoers liggen over het asielbeleid. Voeg daar de verspreiding als een lopend vuurtje van een 'fake news' over het einde van de regering-Merkel aan toe, en je weet dat er paniek ontstaat.

Alles begon met een tweet die van een account van de Duitse openbare omroep ARD leek te komen. Die kondigde het einde van het huwelijk tussen CDU en CSU aan. Een dergelijke scheiding zou synoniem zijn voor het einde van de regering van bondskanselier Angela Merkel, die eigenlijk nog maar net in het zadel zit en die slechts heel moeizaam tot stand kwam. De tweet maakte ook melding van een ophanden zijnde persconferentie over de boedelscheiding.

Het bericht werd razendsnel gedeeld op de sociale media. Zelfs heel wat gerenommeerde media, zoals Bild, de meest gelezen krant van Duitsland, pikten de tweet op. De Dax-index op de beurs van Frankfurt ging even in de min, en de euro ook tijdelijk een dreuntje.

"Vermomd"

Uiteindelijk bleek de 'informatie' een grap van het bekende satirische magazine Titanic. Een journalist van het tijdschrift had zijn bestaande Twitteraccount "vermomd" in een account van de lokale afdeling van de ARD in de deelstaat Hessen, de Hessischer Rundfunk. Titanic is er in het verleden al meermaals in geslaagd media op het verkeerde been te zetten door verkeerde informatie te verspreiden.

Merkel en haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) staan met getrokken messen tegenover mekaar over het migratiebeleid. Seehofer wil migranten die al geregistreerd zijn in een andere EU-lidstaat als asielzoeker, aan de Duitse grens terugsturen. Merkel wil niet weten van een dergelijke "eenzijdige" maatregel en pleit voor onderhandelingen op Europees niveau.