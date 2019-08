'Facebookmishandeling' van jongen (8) wordt nader onderzocht ES

14 augustus 2019

17u05

Bron: Belga 1 Buitenland In Nederland komt er nader onderzoek in de zaak tegen Bilal B., die wordt verdacht van de mishandeling van zijn 8-jarige neefje. B. zou de livebeelden daarvan op Facebook hebben gezet. De politierechter bepaalde vandaag ook dat wegens de zwaarte van de zaak niet hij, maar drie rechters de zaak uiteindelijk moeten behandelen. Dat zal pas over enkele maanden gebeuren. B. blijft voorlopig in de cel.

B. (27) werd in de nacht van 3 op 4 augustus in de woning van zijn ouders in Leiden opgepakt, nadat de politie meldingen had ontvangen over de live uitgezonden mishandeling van het jongetje. Het kind sliep op de zolder van het huis. Daar zou B. hem hebben geschopt, geknepen, geslagen en bovenop hem zijn gesprongen. Op de beelden zou te zien en te horen zijn dat het jongetje schreeuwt en huilt.

“Ziek gedrag”

Een psycholoog en een psychiater zullen B. onderzoeken en daarover rapporteren. B. heeft een uitgebreid strafblad, met veel feiten van geweld. Ook constateerde de rechter dat B. problemen heeft met alcohol. Er is sprake van een "uitermate zorgelijke ontwikkeling" in B.'s gedrag, constateerde de rechter, ook vanwege het aspect van het livestreamen van zijn gewelddadig gedrag. Hoe het zover is kunnen komen, moet "tot op de bodem worden uitgezocht".

“Heel veel mensen zouden zeggen dat dit ziek gedrag is. En dat u dat dan ook nog op Facebook zet. Ik moet u zeggen dat ik die reactie wel begrijp. Het roept veel vragen op over wat er zich allemaal in uw bovenkamer afspeelt", zei de rechter.

Confrontatie met livebeelden

B. verklaarde zich bereid aan een gedragskundig onderzoek mee te werken, maar spreekt de beschuldigingen tegen. In het nadere onderzoek zal de politie hem met de Facebookbeelden confronteren. Hij heeft deze nog niet gezien, bleek op de zitting.

Het Openbaar Ministerie schatte aanvankelijk in de zaak snel te kunnen behandelen bij de politierechter. Gaandeweg bleek deze toch gecompliceerder.