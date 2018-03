"Facebook wist van dataroof, maar keek bewust de andere kant op" David van der Heeden

20 maart 2018

16u09

Bron: AD.nl, The Guardian 1 Een voormalig bedrijfsleider bij Facebook zegt dat de methodes waarmee Aleksandr Kogan in 2014 persoonlijke informatie van 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers verzamelde door ontelbare andere bedrijven worden gebruikt. Honderden miljoenen gebruikers zouden er wereldwijd het slachtoffer van worden. Facebook weet ervan, zegt Sandy Parakilas , maar kijkt de andere kant op.

"Het is pijnlijk om te zien, te meer omdat ik weet dat ze het kunnen voorkomen", zegt de oud-operations manager in The Guardian. Door die houding konden Facebookgebruikers, die de ogenschijnlijk ongevaarlijke app ‘Thisisyourdigitallife’ downloadden en een persoonlijkheidstest invulden, worden bestookt met gerichte advertenties. Ook de informatie van al hun vrienden werd buitgemaakt, waardoor het over tientallen miljoenen Amerikanen ging.

Parakilas hield tussen 2011 en 2012 toezicht op inbreuken op de privacy door externe softwareontwikkelaars. Hij vertelde zijn bazen dat het bedrijf een enorm risico liep door de lakse manier waarop Facebook de privégegevens van zijn gebruikers beschermde. "Wat ontwikkelaars uitvoerden met de gegevens die onze servers aan hen verstrekten, kon niet door Facebook worden gecontroleerd", zegt de voormalig medewerker.

We hadden geen idee wat ze met die informatie deden Sandy Parakilas, voormalig bedrijfsleider bij Facebook.

"We hadden geen idee"

Facebook schotelde mensen ook gebruiksvoorwaarden voor die "niet werden begrepen of gelezen", aldus Parakilas. Ook de vele instellingen van Facebook gingen gebruikers boven de pet. Beveiligingsmechanismen om misbruik van gegevens te voorkomen, en waarmee externe ontwikkelaars werden gescreend, zouden door Facebook niet worden gebruikt. "We hadden geen idee wat ze met die informatie deden."

Parakilas zegt, door de recente onthullingen, diep teleurgesteld te zijn dat zijn superieuren niet naar zijn waarschuwing hebben geluisterd. Kogan en zijn bedrijf Global Science Research speelden de verzamelde data door aan de firma Cambridge Analytica, dat op dat moment in handen was van Donald Trumps adviseur Steve Bannon. Trump betaalde Bannons bedrijf tijdens zijn verkiezingscampagne ruim 6 miljoen dollar om, via de verkregen informatie, Amerikaanse stemmers te bestoken.

Ze dachten dat het beter was om nergens van te weten, iets dat ik uitermate schokkend en angstaanjagend vond. Sandy Parakilas, voormalig bedrijfsleider bij Facebook.

Geen enkele invloed

Facebook zou, nadat de informatie van de servers was gehaald, geen enkele invloed meer hebben gehad op wat de bedrijven ermee deden. Parakilas had altijd het gevoel dat er zoiets als een zwarte markt voor de data moest bestaan. Toen hij echter voorstelde om de ontwikkelaars direct aan de tand te voelen, werd hem dat ontraden. "Wil je echt zien waar je naar zoekt?", werd hem gevraagd.

Parakilas zegt het gevoel te hebben dat Facebook wettelijk gezien sterker dacht te staan als ze geen weet hadden van mogelijk misbruik. "Ze dachten dat het beter was om nergens van te weten, iets dat ik uitermate schokkend en angstaanjagend vond." Facebook, dat aangeeft dat de veiligheid op het sociale platform de laatste vijf jaar "aanzienlijk verbeterd" is, heeft nu een recherchebedrijf aangesteld om Cambridge Analytica door te lichten. Ruim twee jaar nadat het datalek aan het licht kwam.

Een van de maatregelen die Facebook sindsdien heeft genomen, is dat externe apps geen directe toegang meer hebben tot de gegevens van vrienden. De app van Kogan zou de laatste zijn geweest die van die optie gebruik heeft gemaakt. Parakilas, die nu als productmanager voor Uber werkt, vermoedt dat Facebook er medio 2014 al achter moet zijn gekomen dat ontwikkelaars op die manier enorme hoeveelheden data verzamelden.