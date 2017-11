"Extreme porno" op werkcomputer? Britse topminister ontkent in alle toonaarden TT

13u06

Bron: The Times, Reuters 0 AFP Damian Green. Damian Green, een van de belangrijkste ministers in de regering van Theresa May, ontkent met klem beschuldigingen dat er in 2008 porno op zijn werkcomputer in het parlement is gevonden door de politie. Green noemt de uitspraken van een voormalige politie-officier "compleet verzonnen" en spreekt van een "politieke lastercampagne".

In het Verenigd Koninkrijk is er al weken ophef rond beschuldigingen van seksuele intimidatie en ongepast gedrag door politici. Verschillenden onder hen stapten al op, onder hen Defensieminister Michael Fallon.

Vandaag bericht The Sunday Times dat ook Damian Green niet onschuldig is. Green heeft geen specifieke ministerpost in de regering van premier Theresa May, maar is als First Secretary of State wel een van de machtigste figuren in de Britse politiek. The Sunday Times haalt voormalig politiecommissaris Bob Quick aan die zegt dat zijn diensten in 2008 "extreem pornografisch materiaal" hebben gevonden tijdens een onderzoek naar regeringslekken.

Green ontkent met klem. "Dit verhaal is volledig verzonnen en komt van een vooringenomen en ongeloofwaardige bron", zo verklaarde hij op Twitter. Volgens hem komt de beschuldiging neer op "weinig meer dan een onscrupuleuze karaktermoord".

Amber Rudd, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat de regering zich morgen over de beschuldiging zal buigen.