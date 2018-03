"Extreme" investeringen in fossiele brandstoffen pieken sinds Trump president is HC

28 maart 2018

21u19

Bron: The Guardian 1 Investeringen in fossiele brandstoffen zijn meer dan verdubbeld sinds Donald Trump president is. Dat blijkt uit een rapport van Rainforest Action Network (RAN). De investeringen staan in schril contrast met het klimaatakkoord van Parijs, waar duidelijk wordt afgeraden om niet langer massaal te investeren in fossiele brandstoffen.

De investeringen in 'vuile' fossiele brandstoffen zijn verdubbeld sinds Donald Trump president werd (zo'n 115 miljard dollar) en uit het klimaatakkoord van Parijs stapte. Sommige van de 36 ondervraagde banken zoals JPMorgan en Chase hebben opnieuw miljarden geïnvesteerd in teerzandolie. Dat is zand dat oliebestandelen bevat en kan dienen als alternatief op aardolie.

RAN-woordvoerster, Alison Kirsch, beschuldigde enkele banken zoals JP Morgan en Chase van "het terugdraaien van de klok. Als we een kans willen hebben om de catastrofale klimaatverandering een halt toe te roepen, moet er een einde komen aan uitbreiding van deze vervuilende energiebronnen", zei ze. Banken als Royal Bank of Canada en Toronto Dominion blijven de grootste investeerders in zogenoemd teerzand met aandelen rond de 38 miljard dollar.

Investeringen steenkool stijgen ook

De investeringen in steenkool is in 2017 ook gestegen met 6% na een duik van 38% in 2016. Zo hebben veertien Europese banken hun steenkoolfinanciering vorig jaar gezamenlijk met meer dan 2 miljard dollar verhoogd. BNP Paribas en ING hebben wel al laten weten niet langer in bepaalde fossiele brandstoffen te investeren.

'De Europese topbanken moeten stoppen met hun financiële pijlen te richten op steenkool en andere fossiele brandstoffen' Johan Frijns, directeur van BankTrack

"De Europese topbanken moeten stoppen met hun financiële pijlen te richten op steenkool en andere fossiele brandstoffen", zegt Johan Frijns, directeur van ngo BankTrack. Kelly Martin, een campagneleider bij ngo Sierra Club, verklaart: "Teerzand en andere fossiele brandstoffen bedreigen ons klimaat en de volksgezondheid. Zolang banken blijven investeren in dergelijke brandstoffen zijn ze medeplichtig aan de opwarming van de aarde."