"Extreem razende" man vernielt schrijn voor doodgestoken inbreker en krijgt op zijn beurt bedreigingen sam

10 april 2018

17u11

Bron: The Sun, BBC News 0 In Londen hebben boze burgers een herdenkingsplaats vernield die werd opgedragen aan een crimineel die vorige week werd doodgestoken tijdens een inbraak. Een van hen filmde zijn actie.

De 37-jarige 'beroepsinbreker' Henry Vincent brak samen met een kompaan vorige week in bij Richard Osborn-Brooks en zijn vrouw in Hither Green, in het zuidoosten van Londen. Het kwam tot een schermutseling, waarbij de 78-jarige man Vincent dodelijk verwondde. De gepensioneerde man werd beschuldigd van moord, en het ongeloof bij de Britse bevolking was immens. “Hoe is het mogelijk? Hij verdedigde zichzelf en zijn vrouw. Die man is een held”, klonk het onder meer verbouwereerd op Twitter bij de hashtag #freeRichardOsbornBrooks. De man ging uiteindelijk vrijuit omdat hij handelde uit wettige zelfverdediging. De politie zoekt de 28-jarige Billy Jeeves als mogelijke medeplichtige van de inbraak.

Bloemen

Familie en vrienden van de overleden inbreker richtten een schrijn op in de straat waar Osborn-Brooks woont. Ze hingen bloemen, ballonnen en kaartjes aan een hek, waaronder een emotionele boodschap van een van Vincents kinderen. "Ik zal me nooit schamen om je mijn papa te noemen", schreef een dochter onder meer. De gedenkplaats was echter een doorn in het oog van veel mensen, waardoor enkelen besloten de boel af te breken.

Een van hen was Cecil C., die naar eigen zeggen "extreem razend" was toen hij vernam dat familieleden van de inbreker bloemen hadden neergelegd. Hij reed gisteravond speciaal naar de straat om ze weg te halen, iets waarvoor hij nota bene de toestemming vroeg aan de man aan wiens hek ze hingen. "Hij zei me dat hij zelf van plan was de bloemen morgen te verwijderen, dus ik deed het met plezier voor hem. Uiteindelijk was hij zelf ook een oudere meneer." C. bracht (een deel van) de bloemen naar een kerkhof.

Ondergedoken

Osborn-Brooks en zijn vrouw doken na het incident onder uit vrees voor wraakacties. Zijn vrienden vertelden aan The Sun dat Richard bang is dat vrienden of partners van Vincent achter hem aan zullen komen. Vermoed wordt dat de inbreker deel uitmaakt van een grote criminele clan. “Zulke mensen stoppen voor niets om wraak te nemen”, klonk het angstig bij buurtbewoners. De politie houdt het huis van Richard en zijn vrouw intussen in de gaten met een camera aan een nabije lantaarnpaal. Ramen zijn dichtgetimmerd.

Volgens een ongenoemde neef die met BBC South East sprak, was Vincent echter "een liefdevol mens". "Ik denk dat er gewoon iets helemaal is misgegaan. Maar hij had niet moeten sterven."

Familie hangt opnieuw bloemen op

Vincents familie pikt de vernieling van de herdenkingsplaats dan ook niet, en drie vrouwen hingen vandaag opnieuw bloemen op. Zijn nicht Elvina Lee noemt C. "uitschot" en stelt dat Vincent geen moordenaar of verkrachter was. "Hij was als een broer voor mij. Wat ze doen, is verkeerd. Hij hield van zijn gezin. Ze stellen hem voor als een monster", zegt ze. "Ik snap niet wat die mensen bezielt. Toon je hart. Hij heeft drie kindjes."

Familieleden zetten ondertussen ook niet mis te verstane bedreigingen online aan het adres van C.. Ook hij zou volgens The Sun ondergedoken zijn, al staat zijn video nog gewoon online.