"Ex-vriend van uitgezette Nederlandse journaliste was leider terreurgroep Al-Nusra" Journaliste klaagt Nederlandse staat aan IB

25 januari 2019

04u25

Bron: Belga, De Telegraaf 0 De Syrische ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma die onlangs Turkije werd uitgezet, was volgens de Nederlandse justitie niet zomaar een strijder, maar een leider van terreurgroep Al-Nusra. Dat bericht de krant De Telegraaf, op basis van meerdere bronnen.

De vrouw werd vorige week Turkije uitgezet. Ze wordt er in Nederland van verdacht haar ex-vriend te hebben geholpen aan papieren voor een verblijfstatus. Het openbaar ministerie beschouwt Abdelaziz H. als een hooggeplaatste bij de uit Al-Qaeda ontsproten Al-Nusra-groep.

‘Balie-jihadi’

Volgens de krant heeft het gerecht stevig bewijs in handen tegen de strijder, die de bijnaam "Balie-jihadi" kreeg nadat hij in het gelijknamige Amsterdamse cultuurcentrum paniek onder Syrische vluchtelingen veroorzaakte. Zij herkenden hem immers als een IS-strijder. Het openbaar ministerie beschikt over stapels documenten waaruit zijn toppositie zou blijken.

De journaliste verklaarde gisteren opnieuw dat ze niets wist over zijn terreurverleden en dat ze de Nederlandse staat gaat aanklagen. Over ruim twee weken staat de Syriër voor het eerst voor de rechter, samen met zijn broer.

Ik sprak @NOSWaagmeester over de gebeurtenissen van afgelopen week. Vanavond @Nieuwsuur. Ja, in 2014 was ik betrokken bij een garantstelling voor een toeristenvisum. Deze werd afgewezen. Nee, ik heb nooit iemand illegaal naar Europa geholpen. 1/2 Ans Boersma(@ AnsBoersma) link

Vijf jaar later word ik binnen twaalf uur Turkije uitgezet en raakte ik baan en huis kwijt. Na het politieverhoor zijn er alleen maar meer vragen. Er is niet het minste bewijs dat ik me aan enig strafbaar feit schuldig heb gemaakt. 2/2 https://t.co/MJgXYNqovU Ans Boersma(@ AnsBoersma) link