“Evacuatieplan voor Britse Queen in geval van brexitrellen” kv

03 februari 2019

02u23

Bron: Reuters 0 De Britse autoriteiten hebben enkele noodactieplannen klaar om de Britse koninklijke familie te evacueren, indien er volgende maand tumult zou uitbreken in Londen naar aanleiding van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat berichten Britse media vandaag.

“Deze noodevacuatieplannen bestaan al sinds de Koude Oorlog, maar worden nu nieuw leven ingeblazen indien er maatschappelijke onrust zou uitbreken in het geval van een no-dealbrexit”, bericht de Sunday Times vandaag op gezag van een anonieme bron binnen de Britse overheid.

Ook de Mail on Sunday schrijft op de hoogte te zijn van plannen om de koninklijke familie, inclusief Queen Elizabeth, onder te brengen op veilige plaatsen buiten Londen indien daartoe de nood zou bestaan.



De Britse premier Theresa May slaagt er voorlopig niet in om het brexitakkoord dat ze onderhandelde met de EU goedgekeurd te krijgen in het parlement. Momenteel nemen overheden en bedrijven maatregelen om zich voor te bereiden op een ‘no deal’-brexit indien het land op 29 maart zonder akkoord uit de EU zou stappen.

Volgens zakelijke verenigingen is de kans op voedsel- en medicijntekorten reëel als de import van goederen vertragingen zou oplopen door nieuwe douaneregels.

De conservatieve Jacob Rees-Mogg, een fervente voorstander van de brexit, zegt dat de noodplannen aantonen dat er onder de Britse autoriteiten onnodige paniek bestaat over een no-dealbrexit. Zelfs tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog bleven vooraanstaande Britse royals in Londen, haalt hij aan.