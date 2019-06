Europese Unie schaart zich niet zomaar achter Amerikaanse beschuldigingen tegen Iran

17 juni 2019

Bron: Belga

De lidstaten van de Europese Unie blijven op de vlakte over de verantwoordelijkheid voor de aanslagen die vorige week twee olietankers in de Golf van Oman hebben getroffen. Ze positioneren zich dus niet zomaar in het zog van de Verenigde Staten, die net als Groot-Brittannië Iran met de vinger wijzen.