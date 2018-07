"Europese Unie gaat douanebeleid niet uitbesteden aan niet-lidstaat" TT

26 juli 2018

21u10

Bron: Belga 0 De Europese Unie zal niet aanvaarden dat een derde land haar douanebeleid gaat uitvoeren en voor haar rekening belastingen gaat innen. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier onderstreept na een onderhandelingsronde met de Britse brexit-minister Dominic Raab over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De Britse premier Theresa May heeft steeds duidelijk gemaakt dat Groot-Brittannië niet enkel de Europese Unie, maar ook de douane-unie wil verlaten, maar in haar onlangs gepubliceerde witboek pleit ze wel voor een "gefaciliteerd douane-akkoord" om grenscontroles zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen. Dat betekent dat Britten de Britse heffingen innen voor producten die voor de eigen markt bestemd zijn, en de Europese voor producten die naar het vasteland worden doorgevoerd.

Barnier plaatst echter grote vraagtekens bij dat voorstel. "De Europese Unie kan en zal de toepassing van haar douanebeleid, van haar regels en de inning van btw en accijnzen niet delegeren aan een niet-lidstaat die geen deel uitmaakt van zijn bestuursstructuren", zo maakte de Fransman duidelijk na zijn onderhoud met Raab. "Groot-Brittannië wil de controle over zijn geld, wetten en grenzen terug. We respecteren dat, maar de Europese Unie wil ook controle houden over zijn geld, wetten en grenzen."

Ondanks dat en andere knelpunten en de aanzwellende ongerustheid over een 'no deal'-scenario beklemtoonden Barnier en Raab dat ze tegen oktober een akkoord willen bereiken. Dan moet er een terugtrekkingsakkoord en een politieke verklaring over de toekomstige relaties op tafel liggen. Beide politici wezen erop dat er intussen overeenstemming bestaat over 80 procent van het terugtrekkingsakkoord, dat de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië, de financiële afwikkeling en andere afspraken over het vertrek van de Britten bevat.

Het belangrijkste obstakel blijft de Ierse grenskwestie, en de vraag hoe vermeden kan worden dat er opnieuw controles moeten ingevoerd worden op de grens tussen de lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van Groot-Brittannië. Midden augustus worden de onderhandelingen hervat.