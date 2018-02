"Europese politici kregen geld van Trumps ex-campagneleider" kv

23 februari 2018

23u44

Bron: ANP, Reuters, AP 2 Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijk Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, heeft de aanklacht tegen Trumps ex-campagneleider Paul Manafort aangepast. Deze wordt nu ook verdacht van geheime betalingen aan belangrijke Europese politici in 2012 en 2013 om te lobbyen voor de pro-Russische regering in Oekraïne.

Manafort, die destijds met zakenpartner Rick Gates adviseur was van de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, zou voor dat doel via buitenlandse rekeningen meer dan twee miljoen euro hebben overgemaakt naar voormalige beleidsmakers in Europa. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

Manafort noemde de groep van voormalige Europese politici de 'Hapsburggroep', om de schijn te wekken dat ze een onafhankelijke analyse maakten van de handelingen van de Oekraïense regering, terwijl ze in feite betaalde lobbyisten waren.

De groep werd bestuurd door Manafort en een voormalige Europese kanselier, die in de aanklacht 'Buitenlands Politicus A' wordt genoemd.

Mueller klaagde dinsdag in verband met deze zaak ook de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan aan. Deze gaf toe in november tegen de FBI te hebben gelogen over het werk dat hij met Manafort en Gates deed voor de regering van Oekraïne.