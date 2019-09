‘Europese levenswijze’ lokt debat uit in parlement: “Dat betekent ook mensen redden op zee" TT

17 september 2019

18u52

Bron: Belga 0 De beslissing van de nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om een vicevoorzitter aan te stellen voor de "Bescherming van onze Europese Levenswijze" heeft al heel wat debat uitgelokt. Zo ook in het Europees Parlement, dat de ploeg van Von der Leyen volgende maand het vertrouwen moet schenken. "De Europese levenswijze, dat betekent mensen redden op de Middellandse Zee, en geen havens sluiten", verdedigde EVP-fractieleider Manfred Weber vandaag het initiatief van zijn landgenote.

Als vicevoorzitter voor de "Bescherming van onze Europese levenswijze" moet de Griekse conservatief Margaritis Schinas behalve onderwijs, professionele vaardigheden en integratie ook het migratiebeleid en veiligheidsbeleid van de Commissie coördineren. Volgens criticasters suggereert Von der Leyen met de titel dat Europa beschermd moet worden tegen immigratie. Zo speelt de Duitse, die tot de christendemocratische en conservatieve EVP behoort, in de kaart van uiterst rechts, klinkt het.

"Migratie wordt gepresenteerd als een probleem van veiligheid en onze levenswijze. Migranten worden gezien als terroristen en agressoren die onze waarden niet delen", fulmineerde de groene cofractieleider Philippe Lamberts. Voor de Belg is het zonneklaar dat Von der Leyen extra stemmen wil vergaren op haar rechterflank om haar ploeg volgende maand door het parlement te loodsen. "Ze heeft besloten om gestes te doen aan rechts, zelfs uiterst rechts", aldus Lamberts, die ook uit de intenties van Von der Leyen op beleidsdomeinen als milieu en sociale ongelijkheid afleidt dat de Duitse niet meer naar de groenen lonkt.

Solidariteit

De socialistische fractieleider Iratxe Garcia is evenmin te vinden voor de titel van Schinas en de link met migratie. "De Europese levenswijze mag geen bedreiging vormen voor een migratiebeleid dat wordt ondersteund door het principe van solidariteit. Dat is het punt dat ze had moeten maken." Moet de titel aangepast worden? "De nieuwe Commissie moet de hervormingen brengen die Europa nodig heeft. Het is nu niet zinvol voor mij om te voorspellen wat er gaat gebeuren of om bedreigingen te uiten", antwoordde de Spaanse.

Ook het liberale Renew Europe reageerde ontstemd op de titel van de Griekse vicevoorzitter.

Houvast en identiteit

EVP-fractieleider Weber begrijpt echter niet waarom die andere fracties er een probleem van maken. Mensen hebben nood aan houvast en identiteit in onzekere tijden van globalisering en volgens hem mogen centrumpartijen niet toelaten dat uiterst rechtse politici als Marine Le Pen "het debat kapen". Le Pen vierde de titel het voorbije weekend als een "ideologische overwinning". "Het is ons debat, in het centrum van het politieke landschap", reageerde Weber.

Net als Von der Leyen zelf verwijst Weber naar de fundamentele waarden zoals die zijn beschreven in artikel 2 van het Europese verdrag. "Wil hier iemand volgens de Chinese levenswijze leven, of de Afrikaanse levenswijze, of de Amerikaanse levenswijze? Ik wil volgens de Europese levenswijze leven, met solidariteit, democratie, de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder wanneer het over migranten gaat", beklemtoonde hij.

Donderdag licht Von der Leyen de werking van haar Commissie en de verdeling van de portefeuilles toe bij de fractieleiders. Ze zullen dan ook de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen bespreken. In de week van 21 oktober moet het parlement de nieuwe bestuursploeg met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen het vertrouwen schenken voor de komende vijf jaar. Daarvoor moet Von der Leyen rekenen op haar eigen EVP, de sociaaldemocraten en Renew Europe. Zij beschikken samen over 443 van de 747 zetels. Op enkele uitzonderingen na behoren de kandidaat-commissarissen ook allemaal tot die drie grote politieke families.