“Europa staat klaar om te reageren op het coronavirus” ADN

22 januari 2020

10u16

Bron: Belga 4 Het nieuwe coronavirus dat net voor het jaareinde opdook in China heeft onze contreien nog niet bereikt, maar als dat gebeurt is Europa klaar om te reageren. Dat zegt professor Herman Goossens van UAntwerpen, die het door de Europese Commissie gefinancierde ‘PREPARE Outbreak Mode Committee’ coördineert.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg op de laatste dag van 2019 melding van een aantal gevallen van longontstekingen met een onbekende oorzaak in China. In de weken daarna is dat aantal opgelopen tot zeker 440 besmettingen. Er zijn negen mensen aan het virus overleden. Ook in Japan, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea en de Verenigde Staten is het virus bij mensen vastgesteld. Intussen is duidelijk dat een nieuw coronavirus (2019-nCoV) de uitbraak veroorzaakte.

Chinees Nieuwjaar

Op 25 januari begint de vakantieperiode rond Chinees Nieuwjaar, en daarom worden meer slachtoffers verwacht. Dat komt omdat in deze periode miljoenen Chinezen massaal reizen binnen maar ook buiten de Chinese grenzen. Volgens professor Goossens kunnen er na Chinees Nieuwjaar ook gevallen van het coronavirus opduiken in Europa, maar is geen enkele regio zo goed voorbereid.

Snelle reactie

"Europa heeft de nodige structuren en middelen om klaar te staan moest er zich een pandemie voordoen. Ik heb nog nooit zo'n snelle reactie en samenwerking gezien als in het geval van de uitbraak van het coronavirus", zegt hij. Centraal daarbij staat PREPARE, het Platform for European Preparedness Against (Re-)emerging Epidemics. Dat staat klaar om te reageren mocht de uitbraak van 2019-nCoV zich naar Europa uitbreiden. Deze voorbereidingen staan in verhouding tot het huidige, relatief lage risico voor Europese burgers.

