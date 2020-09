Exclusief voor abonnees

“Europa moet vluchtelingen uit Moria opvangen”

12.589 mensen dakloos door brand in grootste migrantenkamp van Europa

Guy Van Vlierden

09 september 2020

18u21

De brand in het migrantenkamp van Moria, op het Griekse eiland Lesbos, doet de roep om Europese hulp nog luider klinken. Er zijn daar bijna 13.000 mensen dakloos geraakt en die kunnen best wel over Europa worden verdeeld, zo klinkt het her en der. Tot nu toe lijkt alleen Duitsland daartoe bereid.