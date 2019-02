"Europa moet 100 miljard dollar meer uitgeven aan defensie om beloften aan VS en NAVO in te lossen" KVE

15 februari 2019

19u12

Bron: Belga 0 De Europese landen moeten meer dan 100 miljard dollar (88,7 miljard euro) extra uitgeven aan defensie, om de beloften te kunnen inlossen aan de VS en de NAVO. Dat blijkt uit een studie van het 'International Institute for Strategic Studies' (IISS), een in Londen gebaseerde denktank.

In 2014 hadden de Europese NAVO-lidstaten beloofd 2 procent van het bbp te spenderen aan defensie tegen 2024. De Amerikaanse president Donald Trump uitte herhaaldelijk kritiek op de trage groei van de defensie-uitgaven. Volgens hem zijn die ruim onvoldoende. Het ongeduld van Trump over die kwestie leidde tot vrees over een mogelijk lager Amerikaans engagement in de NAVO.

De cijfers die het IISS publiceerde in de marge van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München, tonen dat de 27 Europese NAVO-leden 102 miljard dollar te weinig uitgeven om vanaf 2018 dat doel te halen. Volgens het rapport moeten de militaire uitgaven met 38 procent omhoog.

De Duitse minister van Defensie erkende vandaag dat de Europeanen getalmd hebben met een verhoging van de defensiebudgetten, maar verzekerde tegelijk dat ze nu, met Berlijn op kop, op de goede weg zijn. "De agressie van Rusland tegen Oekraïne was nodig opdat we er werk van maakten. Alle Europese bondgenoten hebben sindsdien hun defensie-uitgaven verhoogd", aldus Ursula von der Leyen.

Ook volgens de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, is er beterschap. Hij zei dinsdag dat tegen volgend jaar, de Europese lidstaten en Canada 100 miljard dollar meer zullen uitgeven aan defensie. Sinds 2016 gaven ze al samen 41 miljard dollar meer uit aan defensie. In 2018 gaven de Verenigde Staten bijna 650 miljard dollar uit aan defensie, tegen 250 miljard van alle Europese NAVO-landen samen, zo blijkt uit de IISS-cijfers.