“Europa is bereid om bijkomende garanties te geven voor de brexit” TT

02 maart 2019

17u29

Bron: Belga 4 De Europese Unie is bereid om het Verenigd Koninkrijk bijkomende garanties te geven met het oog op een goedkeuring van het echtscheidingsakkoord in het Britse parlement. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier bevestigd in een interview met een aantal Europese kranten.

"We kunnen garanties vinden om de goede wil en goede trouw van de Europeanen te bevestigen, te verduidelijken, te verzekeren, met engagementen die echte juridische kracht hebben. We werken er dag en nacht aan", zei Barnier in een gesprek met Les Echos, Die Welt, La Stampa en El Mundo. Volgens hem zouden die garanties verleend kunnen worden in "een interpretatief document", dat bovenop het echtscheidingsakkoord en de politieke verklaring over de toekomstige relaties komt.

Het Britse parlement wees in januari het echtscheidingsakkoord met ruime meerderheid af. Doorn in het oog was de Ierse backstop, die bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk in een douanegemeenschap met de Europese Unie blijft tot er een betere oplossing is gevonden die vermijdt dat er opnieuw controles moeten plaatsvinden aan de grens tussen lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. De brexiteers vrezen echter dat die vangnetoplossing hen voor eeuwig in een Europese douane-unie zou houden.

"Dat is en dat was nooit onze bedoeling", verzekerde Barnier. Maar de backstop beperken in de tijd, of de Britten de mogelijkheid gunnen om de backstop unilateraal op te zeggen, dat "zou de geloofwaardigheid" van het hele vangnet ter discussie stellen, meent de Fransman. "De backstop zal pas verdwijnen wanneer we een globaal akkoord over de toekomstige relatie hebben, of een specifiek akkoord met Ierland."

Over 10 dagen nieuwe stemming

Over de bijkomende garanties praat Barnier volgende week opnieuw met brexit-minister Stephen Barclay en Attorney General Geoffrey Cox, de juridische adviseur van de Britse regering. Het Britse parlement stemt op 12 maart een tweede keer over het echtscheidingsakkoord. Op 29 maart verlaten de Britten in principe de Europese Unie. Wordt het akkoord een tweede keer verworpen, en stemmen de parlementsleden tegen een vertrek zonder akkoord, dan stemmen ze op 14 maart over een eventueel verzoek tot uitstel van de brexit.

Barnier bevestigde dat de Europeanen bereid zijn om de onderhandelingen te verlengen. "Ik denk niet dat er principiële bezwaren zijn, maar de vraag die zich zal stellen is wel: om wat te doen? Wat zullen dan de nieuwe keuzes van de Britten zijn? De duur van de verlenging zal afhangen van het antwoord dat de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten dan krijgen", zo verklaarde Barnier, die ook herhaalde dat de Ierse kwestie een heel andere dimensie zou krijgen indien de Britten alsnog in de douane-unie zouden willen blijven.