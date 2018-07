"EU moet zich beter voorbereiden op brexit" SVM

19 juli 2018

18u04

Bron: Belga 0 Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zal -met of zonder akkoord over de scheiding- zeer waarschijnlijk tot een ontwrichte situatie leiden. De 27 EU-landen moeten zich daarom intensiever voorbereiden op de brexit. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een verklaring.

"De EU werkt hard aan een overeenkomst en kijkt uit naar de discussies over de toekomstige relatie, maar er is geen zekerheid dat er een akkoord wordt bereikt", stelt de commissie. Het dagelijks bestuur van de EU roept de nationale autoriteiten, privé-instellingen en bedrijven op rekening te houden met verschillende scenario's. "Zelfs als er een overeenkomst wordt bereikt, zal de EU in een fundamenteel andere situatie verkeren."

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen zijn maandag weer hervat. Hoofdonderhandelaar voor de EU Michel Barnier zal de betrokken EU-ministers morgen bijpraten. Volgens diplomaten is 80 procent van de scheidingsvoorwaarden afgerond, maar de grens tussen (EU-land) Ierland en (het Britse) Noord-Ierland blijft een probleem.

Daar moet dringend een oplossing voor komen, stelde Barnier bij zijn eerste treffen met de nieuwe brexitminister Dominic Raab. Er moet vóór de EU-top in oktober ook nog een akkoord komen over een 'politieke verklaring' rond de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Raab is David Davis opgevolgd nadat die opstapte vanwege de nieuwe brexitstrategie van premier Theresa May. Die is te zacht naar de mening van hardliners. Boris Johnson nam om die reden zelfs ontslag als minister van Buitenlandse Zaken.