“EU doof voor VN-oproep om geen migranten meer terug te sturen naar Libië” LB

04 juli 2019

20u17

Bron: EUobserver 0 De Europese Commissie heeft de oproep van het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) om geen op zee geredde migranten en vluchtelingen meer naar Libië te sturen naast zich neer gelegd. De oproep van de VN kwam er nadat een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten en vluchtelingen nabij de Libische hoofdstad Tripoli aan 53 mensen het leven had gekost, onder wie zes kinderen. De Europese Commissie weigerde vandaag in te gaan op dat verzoek. Dat meldt de onafhankelijke nieuwswebsite EUobserver.

De door de EU getrainde en gefinancierde Libische kustwacht stuurde begin mei 108 mensen naar het bewuste detentiecentrum Tajoura, enkele dagen nadat daar in de buurt een bom was ontploft. Het is niet duidelijk of daar mensen tussen zaten die eerder deze week omkwamen bij de luchtaanval die als een oorlogsmisdaad wordt omschreven.

Volgens de ngo Médecins Sans Frontières (MSF) is de EU medeverantwoordelijk voor de dodentol. “We hebben al duizenden mensen gezien die op zee werden onderschept en naar detentiecentra werden gebracht terwijl de stad wordt belegerd”, getuigt Sam Turner van MSF. In Tajoura zaten minstens 600 vluchtelingen en migranten, ook vrouwen en kinderen. Zowat 500 van hen zitten er nog steeds, volgens de VN zijn er meldingen van Libische wachters die schoten op migranten die probeerden te vluchten voor de luchtaanval.

De meeste mensen die in Libische detentiecentra belanden werden op zee opgepikt door de Libische kustwacht. Naar schatting 3.300 migranten, vooral uit Afrika, zitten vast in centra in en rond Tripoli.

De Europese Commissie, die Libië ongeveer 45 miljoen euro steun schonk om zijn kustwacht uit te bouwen en te trainen, stelt dat het aan de Libiërs is om mensen binnen hun territoriale wateren te redden. De commissie voegt er aan toe dat de EU de kustwacht traint om de mensenrechten te respecteren. (LB)