“EU bereid brexit uit te stellen tot juli om Theresa May te helpen” TT

14 januari 2019

06u24

Bron: The Guardian 0 Binnen de Europese Unie worden voorbereidingen getroffen om de brexit uit te stellen van 29 maart tot minstens juli, als dat de Britse premier Theresa May kan helpen het parlement te overtuigen van haar deal. Dat schrijft de krant The Guardian. Mays akkoord wordt morgen allicht weggestemd in het Britse parlement.

Ook binnen de Europese Unie zou iedereen er van uitgaan dat May morgen een nederlaag zal oplopen in het Lagerhuis. Er zijn ook binnen de Conservatieve partij te veel tegenstanders tegen het huidige akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

Als het parlement het akkoord morgen afwijst, wordt de deadline van 29 maart bijzonder onwaarschijnlijk en de EU verwacht de komende weken dan ook een vraag van de Britten om het befaamde artikel 50 - dat de uitstap regelt - te verlengen.



Volgens The Guardian zal Europees president Donald Tusk dan een top van de staats- en regeringsleiders bij elkaar roepen om hen te vragen de brexit uit te stellen. Een “technisch” uitstel tot juli is een “waarschijnlijke eerste stap”, klinkt het. Op die manier moet May meer tijd krijgen om het parlement te overtuigen. Vraag blijft dan nog of dat lukt, de stemming in het Lagerhuis is al een eerste keer uitgesteld van december tot morgen.

Hoge bronnen binnen de EU vertellen de krant dat langer uitstel evenmin een taboe is, zodat het Verenigd Koninkrijk in voorkomend geval nieuwe verkiezingen of zelfs een nieuw referendum kan uitschrijven. Hoe dat alles praktisch zou verlopen met de Europese verkiezingen in mei, waar de Britten niet meer aan mee doen, is nog niet uitgemaakt. "De eerste sessie van het Europese parlement is in juli”, zegt een anonieme diplomaat. “Als het land nog altijd lid is, heb je wel Britse Europarlementsleden nodig. Maar de dingen zijn niet altijd zo zwart en wit in de EU.”