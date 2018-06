"Ethiopië stelde in het verleden terreurdaden tegen eigen burgers" KVE

18 juni 2018

20u10

Bron: Belga 1 De Ethiopische regering heeft in het verleden gemarteld en "terroristische daden" gesteld tegen zijn eigen burgers. Dat heeft de nieuwe, hervormingsgezinde, Ethiopische premier Abiy Ahmed vandaag tegenover parlementsleden gezegd. Tot voor kort waren zulke uitspraken ondenkbaar geweest.

Abiy liet ook blijken voorstander te zijn van een afschaffing van de befaamde anti-terrorismewet. Die werd gebruikt om duizenden opposanten en andere critici van het regime op te sluiten en te vervolgen.

"Onze grondwet laat het niet toe, maar we hebben gemarteld, verwondingen toegebracht en gedetineerden opgesloten in donkere cellen", aldus Abiy. "Dat waren terroristische daden die we zelf begingen. Geweld gebruiken om aan de macht te blijven, is ook een terroristische daad."

Abiy's voorganger Hailemariam Desalegn moest begin april opstappen na zwaar straatprotest dat honderden mensenlevens eiste.

Deze maand werd de noodtoestand al opgeheven, en Abiy zette nog meer stappen in een land dat volgens mensenrechtenorganisaties bijzonder repressief is. Zo liet hij al 1.000 gedetineerden vrij en toonde hij bereidheid om de banden met aartsrivaal en buurland Eritrea te herstellen.