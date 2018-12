“Eten van mensenvlees beu”: Zuid-Afrikaanse rechter legt kannibalen levenslange gevangenisstraf op IB

13 december 2018

07u08

Bron: The Guardian 0 Twee Zuid-Afrikanen die worden beschuldigd van kannibalisme zijn gisteren tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Rechter Peter Olsen oordeelde dat de 33-jarige Nino Mbatha en de 32-jarige Lungisani Magubane zich schuldig hadden gemaakt aan “de meest gruwelijke misdaad”.

Traditionele genezer

Vorig jaar vermoordden de twee mannen de 24-jarige Zanele Hlatshowayo, enkel en alleen om haar lichaamsdelen te consumeren. De zaak kwam aan het licht toen Mbatha, een traditionele genezer, zichzelf aangaf bij de politie in Estcourt, in de provincie KwaZulu Natal. De man had een tas bij met een menselijk been en een hand en zou gezegd hebben dat hij “het beu was mensenvlees te eten.”

De politie geloofde de man eerst niet, tot hij hen meenam naar een huis waar meer menselijke lichaamsdelen gevonden werden.

Zuid-Afrika heeft geen wetgeving die kannibalisme verbiedt, wel is het illegaal om een lijk te verminken of menselijk weefsel in bezit te hebben.