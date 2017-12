"Ernstige stuurfouten" gemaakt door bemanning gebotst cruiseschip IB

Reddingswerkers klimmen aan boord van de beschadigde Swiss Crystal. Er zijn ernstige fouten gemaakt door de bemanning bij de botsing van een Zwitsers riviercruiseschip tegen een brugpijler in Duisburg. Dat stellen deskundigen in de binnenvaart tegenover de Nederlandse krant De Telegraaf.

Bij de aanvaring vielen dinsdagavond een dertigtal gewonden, voornamelijk Nederlanders. De Swiss Crystal was afgehuurd door de Nederlandse reisorganisatie Effeweg.nl.

Volgens een jurist die anoniem wil blijven waren er eerder problemen met dit schip. De stuurlui zijn volgens hem niet altijd goed opgeleid en de werkdruk is ongezond hoog.

Nederlandse loods

Rederij Scylla weerspreekt de beschuldigingen met klem. "Tijdens het ongeluk was er een Nederlandse loods aan boord met veel ervaring en alle benodigde papieren. We onderzoeken samen met de Duitse politie wat de oorzaak van deze aanvaring is. Ook de rol van de kapitein nemen we mee", aldus de rederij.

AFP Mensen worden van boord gehaald.

EPA De pilaar waar het schip tegenaan botste.

AP Het schip werd gisteren weggesleept.