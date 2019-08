"Ernstige onregelmatigheden" in gevangenis Epstein doen nog meer vragen rijzen: één van de bewakers zou vervanger zijn geweest tvc

13 augustus 2019

08u06

Bron: The New York Times 2 Een van de bewakers die toezicht hield op Jeffrey Epstein was een vervangend personeelslid. Zo schrijft de The New York Times. Eerder bleek al dat de miljardair, die beschuldigd werd van kindermisbruik, uren alleen was gelaten voordat hij dood in zijn cel werd aangetroffen.

De veelbesproken zakenman Jeffrey Epstein moest normaal elk halfuur gecheckt worden. Dat zou volgens een anonieme bron in The New York Times niet gebeurd zijn in de uren voor zijn dood. Toen zijn levenloze lichaam werd aangetroffen, was Epstein alleen in zijn cel. Hij deelde die aanvankelijk met een andere gedetineerde, maar die werd op enig moment overgeplaatst.

Vervanger

Het is onduidelijk waarom Epstein niet vaker is gecontroleerd, maar veel detentiecentra in de VS kampen met personeelstekorten. De twee cipiers in de eenheid waar Epstein vastzat, zouden overuren hebben gedraaid. En nu blijkt dat een van hen een vervanger was.

In een onderzoek dat The New York Times vorig jaar heeft gepubliceerd, bleek dat federale gevangenissen in Amerika op regelmatige basis genoodzaakt zijn andere personeelsleden, zoals verplegers, leerkrachten of secretaresses, in te schakelen voor de bewaking. Deze personeelsleden die als vervangers moeten optreden, krijgen slechts een korte opleiding van enkele weken om het gevangeniswerk te kunnen uitvoeren. Hierdoor voelen ze zich vaak niet op hun gemak in de rol van bewaker.

Onderzoekt privé-eiland

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr had eerder al gezegd dat er “ernstige onregelmatigheden” waren in de gevangenis waar Jeffrey Epstein dood werd teruggevonden. Hij gaf geen verdere toelichting en zei alleen dat ze “zorgwekkend” zijn en een “diepgaand onderzoek vergen”.

Agenten van de FBI hebben vandaag een klein eiland in de Caraïben doorzocht dat eigendom was Epstein. Sommige Amerikaanse media noemden het stuk land “het pedofieleneiland”, een verwijzing naar de minderjarige meisjes die Epstein er naartoe zou hebben gehaald. De FBI heeft het nieuws over de raid voorlopig nog niet bevestigd.