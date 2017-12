"Erkenning Jeruzalem als hoofdstad is voor moslims de rode lijn". Maar Trump wil ambassade toch verhuizen KVE

16u52

Bron: Die Welt, ANP 2 AFP Donald Trump en Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit. Turkije heeft vandaag gedreigd alle diplomatieke betrekkingen met Israël te verbreken indien de Amerikaanse president Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent. Ook de Arabische Liga, de Palestijnse Autoriteit en Saudi-Arabië hebben steen en been geklaagd over Trumps plan. De Amerikaanse president heeft daarom met de Palestijnse president Abbas en andere Arabische leiders over de kwestie getelefoneerd. Hij spreekt ook met de Israëlische premier Netanyahu. Abbas waarschuwde Trump voor de "gevaarlijke gevolgen" van die beslissing "voor het vredesproces, de veiligheid en de stabiliteit in de regio én de wereld".

"Meneer Trump, de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad is voor moslims de rode lijn", zei Erdogan tijdens een toespraak in het parlement in Ankara. "Het kan ons zo ver leiden dat we alle diplomatieke betrekkingen met Israël verbreken."

De Turkse president zei dat het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël niet alleen een schending van het internationale recht zou zijn, maar "een mokerslag voor het geweten van de mensheid". Indien Trump toch doorzet, zal hij binnen een paar dagen een top bijeenroepen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) in Istanboel. "Op deze top zullen we de hele islamitische wereld in beweging zetten", zei Erdogan. Turkije bekleedt momenteel het OIC-voorzitterschap.

Nadat Trump Abbas op de hoogte bracht van zijn plan om de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, waarschuwde de president van de Palestijnse Autoriteit Trump dat dit "gevaarlijke gevolgen" zou hebben.

Trump heeft zijn Palestijnse ambtgenoot Mahmoud Abbas in een telefoongesprek gemeld dat hij "de intentie heeft" de Amerikaanse ambassade in Israël over te hevelen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat heeft de Palestijnse Autoriteit na het gesprek van de twee leiders in een communiqué gemeld. Tijdens dat gesprek, aldus het communiqué, waarschuwde Abbas Trump voor de "gevaarlijke gevolgen" van die beslissing "voor het vredesproces, de veiligheid en de stabiliteit in de regio én de wereld".

Trump zal vandaag ook telefoongesprekken voeren met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Jordaanse koning Abdallah II.

De buitenlandvrouw van de Europese Unie, Federica Mogherini, waarschuwde vandaag "dat elke actie die de vredesinspanningen ondermijnt om twee staten voor Israëli's en Palestijnen in het leven te roepen, vermeden moet worden''. Functionarissen in Washington meldden eerder dat Trump morgen bekend zou maken Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Al tientallen jaren ijveren de VN ervoor dat de status van Jeruzalem in vredesonderhandelingen tussen Israëli's en Palestijnen wordt vastgesteld. Vrede in de regio zou gaan berusten op twee staten die naast elkaar leven, een Joodse en een Palestijnse. Oost-Jeruzalem zou dan hoofdstad van Palestina worden. Het Arabische Oost-Jeruzalem is sinds 1967 door Israël bezet.

AFP