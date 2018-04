“Ergste telefoontje uit mijn leven”: echtgenoot van vrouw die uit vliegtuig werd gezogen deelt emotioneel relaas TTR

26 april 2018

13u22

Bron: Fox News, NBC, ABC News 1 Een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines maakte op de avond van 17 april een noodlanding nadat een van de motoren ontplofte. Bij het incident werd de 43-jarige Jennifer Riordan uit Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico uit het vliegtuig gezogen. Haar partner, Michael Riordan, spreekt een week na de feiten met de Amerikaanse pers.

Het vliegtuig met 144 passagiers en vijf crewleden was onderweg van New York naar Dallas toen plotseling een van de motoren het begaf. De piloten besloten een noodlanding te maken op het vliegveld van Philadelphia. Door de ontploffing raakte de romp van het vliegtuig beschadigd en verbrijzelde één van de ramen. Jennifer, die op zakenreis was, werd uit het raam gezogen. Passagiers probeerden haar tegen te houden, maar tevergeefs. De vrouw overleed aan haar verwondingen. Enkele anderen raakten lichtgewond, maar moesten niet naar het ziekenhuis. (Lees verder onder de foto.)

Verschrikkelijk nieuws

“Ik kan me ons laatste telefoontje nog perfect herinneren. Ze belde me op om te zeggen dat ze onderweg was naar de luchthaven. Ik vertelde haar dat ze voorzichtig moest zijn en dat ik van zielsveel van haar hield”, vertelt een emotionele Michael aan NBC.

Niet veel later kreeg Michael telefoon van een medewerker van een ziekenhuis. “We moeten dringen met Michael Riordan spreken, de man van Jennifer. Ben jij getrouwd met Jennifer Riordan?”, hoorde Michael een mannenstem aan de andere kant van de lijn vragen. Onmiddellijk wist Michael dat er iets aan de hand was met zijn vrouw. De man vertelde hem dat een arts binnen enkele minuten contact met hem zou opnemen omdat er iets verschrikkelijks had plaatsgevonden waarbij ook zijn vrouw betrokken was. (Lees verder onder de foto.)

Intussen zat Michael te surfen op het internet en las het nieuws dat er een incident was gebeurd tijdens een vlucht van Southwest Airlines. “Ik las dat er een gewonde naar het ziekenhuis was overgebracht, maar ik dacht niet dat het zo ernstig zou zijn. Ik dacht dat alles wel in orde zou komen.” Een arts bracht Michael niet veel later op de hoogte en vertelde hem het slechte nieuws: zijn vrouw was overleden. “Dat was het ergste telefoontje uit mijn leven", klinkt het.

“Onmiddellijk gingen mijn gedachten naar onze twee kinderen. Hoe moet je dit nieuws aan hen vertellen?” Michael reed meteen naar de school van zijn kinderen en nam ze mee naar de dichtstbijzijnde kerk, waar hij hen het nieuws in alle sereniteit vertelde. “Ik hield hun handen vast en zei dat mama nooit meer naar huis zou komen.”

De man voelt naar eigen zeggen op dit moment vooral verdriet. “Kwaad ben ik niet. Nog niet, want ik ben zeker dat dat nog zal gebeuren. Ik koester haar in mijn hart en wil sterk blijven voor de kinderen. Jennifer zal altijd bij ons blijven en alles wat we doen, zal in teken staan van haar.”