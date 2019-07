“Erger dan CNN”: Trump haalt uit naar Fox News na ‘Fuck Trump’-gezang tijdens WK-finale Jill Casters

08 juli 2019

17u18

Bron: De Morgen 6 De VS hebben het WK vrouwenvoetbal gewonnen, maar voor Fox News draaide de feestvreugde uit op een ongemakkelijk incident toen een groep supporters tijdens de live-uitzending plots luidop ‘Fuck Trump’ begon te scanderen. De Amerikaanse president heeft de tv-zender intussen aangevallen op Twitter, al reageert hij niet expliciet op het voorval.

‘Erger dan CNN’ en ‘Ze vergeten wie hen groot heeft gemaakt’. Trump is op Twitter ongemeen scherp voor zijn lievelingszender. Zijn kritiek luidt onder andere dat Fox News ‘afgeladen vol zit met Democraten’ en dat de ‘verschrikkelijke’ weekendploeg verrijkt werd met Donna Brazile, die ontslagen werd bij CNN.

Het spervuur volgt na een gênant moment voor de zender, tijdens een liveverslag vanuit een sportcafé in Lyon waar de VS net het WK vrouwenvoetbal gewonnen hadden. Een verslaggever stond tussen een massa supporters om de feestvreugde vast te leggen. “Hier is zonet geschiedenis geschreven. Luister maar”, klonk het. De kijker kreeg vervolgens te horen hoe de feestvierders luidop “Fuck Trump” scandeerden. Toen de reporter hoorde wat er geroepen werd, probeerde hij nog om de massa te overstemmen, maar dan was het al te laat.

Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam versloeg Nederland gisteren in de finale met 2-0, en haalde zo voor de vierde keer de wereldbeker binnen. Het team wordt woensdag gevierd met een parade in New York. Of Trump de kampioenen ook in het Witte Huis zal ontvangen, is nog steeds onduidelijk. Teamkapitein Megan Rapinoe heeft alvast geweigerd om op de uitnodiging in te gaan en liet weten dat “niet veel speelsters” er wel op zouden ingaan, “als er al íémand gaat”.