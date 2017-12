"Erdogans knokploeg neemt satiricus die Turkse president 'geitenneuker' noemde in het vizier" Redactie

Bron: Stuttgarter Nachrichten 95 EPA De Duitse presentator Jan Böhmermann suggereerde in een hekeldicht dat de Turkse president Erdogan een pedofiel en geitenneuker was. Jan Böhmermann, de satiricus die vorig jaar met zijn smaadgedicht waarin hij de Turkse president een 'geitenneuker' noemde een diplomatieke rel tussen Duitsland en Turkije veroorzaakte, zit in het vizier van Osmanen Germania. De groep Erdogangetrouwen zou volgens de krant Stuttgarter Nachrichten en het ZDF-magazine Frontal21 het "afstraffen" van Böhmermann hebben verordend.

Het netwerk van regeringsgerelateerde Turkse kringen in Duitsland keerde zich vorig jaar ook tegen de ZDF-presentator Jan Böhmermann. Volgens onderzoek van de krant en het ZDF-tijdschrift 'Frontal 21' is Böhmermann nu ook doelwit van criminelen Ottomanen Germania en de pro-Erdogan drukkingsgroep Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) en de Turkse regeringspartij AKP.

"Bestraffing"

Uit documenten van de Duitse veiligheidsdiensten die voornoemde mediakanalen konden inkijken, blijkt dat de voorzitter van de UETD, Yilmaz Ilkay Arin, op 1 april vorig jaar de voorzitter van Osmanen Germania, Mehmet Bagc, opriep om met zijn mannen "een bestraffing van een criticus van de Turkse president uit te voeren". Daarmee doelde hij volgens de onderzoekers op Böhmermann, die daags voordien zijn hekeldicht had voorgedragen in zijn satirisch programma.

Contact bij "de nonkels"

Arin gaf Bagci de opdracht "met zijn mensen iemand te straffen die bij de ZDF in Mainz werkt en de leider heeft beledigd". Vier dagen later belde Arin de baas van Otomanen Germania opnieuw op en wilde hij weten hoe ver de zaak was gevorderd. Bagci liet weten dat ze er intussen achter gekomen waren dat Böhmermann in Keulen woont. Het precieze adres zou hij via een contact bij "de nonkels" achterhalen. Volgens de onderzoekers is "nonkels" codetaal voor de politie. De veiligheidsdiensten waarschuwden Böhmermann, die onderdook en politiebescherming kreeg.

Het parket in Mainz vervolgde Böhmermann onder andere op verdenking van het beledigen van een buitenlands staatshoofd. In februari van dit jaar staakte het parket de vervolging omdat niet kon worden aangetoond dat de satiricus met zekerheid strafbare feiten had gepleegd. Berlijn liet weten dat aan de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de artistieke vrijheid in Duitsland niet kan worden getornd. De rechter in Hamburg verbood wel de publicatie van delen van het gedicht.

