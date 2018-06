"Er zijn kinderen die hun ouders nooit terug zullen zien" Guy Van Vlierden

20 juni 2018

17u26 5 De vrees bestaat dat de scheiding van ouders en kinderen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens voor sommige definitief zal zijn. Doordat het strenge beleid inderhaast werd ingevoerd, mankeert het aan een goede organisatie om de hereniging mogelijk te maken — zeker als de ouders reeds de grens zijn overgezet.

"We riskeren met duizenden weeskinderen achter te blijven", zo waarschuwt John Sandweg over het scheidingsbeleid dat Donald Trump heeft ingevoerd. De gewezen directeur van de immigratiedienst wijst erop dat ouders en kinderen onder verschillende departementen vallen van zodra ze worden gescheiden, waardoor het heel moeilijk kan worden om ze nog herenigd te krijgen. "Dat is met name het geval wanneer een ouder zich niet meer op Amerikaanse bodem bevindt", verduidelijkt hij. "Dan is de kans heel groot dat de scheiding onherroepelijk wordt." Er zijn al voorbeelden bekend van ouders die hun kinderen niet meer kunnen traceren in de bureaucratie omdat ze met een foutief telefoonnummer afgescheept werden.

