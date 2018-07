"Er was geen noodplan voorhanden om te evacueren. Dát is de echte aanleiding van deze Griekse tragedie" Sven Van Malderen

25 juli 2018

16u46

Bron: Wall Street Journal 0 "Er was geen noodplan voorhanden om te evacueren. Dát is de echte aanleiding van deze tragedie." In Griekenland komt de trage reactie van de hulpdiensten steeds meer onder vuur te liggen. Maar kon er überhaupt wel tijdig ingegrepen worden? In amper enkele minuten tijd hadden de branden al een verwoestende omvang aangenomen. De dodentol is inmiddels opgelopen tot 80, minstens negen mensen verkeren in kritieke toestand.

Voor tientallen vermisten begint de tijd intussen te dringen. De hulpdiensten worden overspoeld door telefoontjes van ongeruste familieleden. Op sociale media en Griekse tv-zenders tonen ze zo veel mogelijk foto's van hun geliefden, in de hoop enig nieuws te ontvangen.

Zoe Holohan en Brian O'Callaghan-Westropp zijn een van de eerste slachtoffers die met naam en toenaam bekend zijn. Vorige donderdag waren ze nog in het huwelijksbootje gestapt. Als kers op de taart volgde de trip richting Mati en omgeving. Helaas voor hen kwamen ze recht in het zwaarst getroffen gebied terecht.

Toen de vlammen in sneltempo terrein wonnen, sloeg de paniek toe. Ze vluchtten, maar verloren elkaar uit het oog. Zoe ligt nu met zware brandwonden in het ziekenhuis, van Brian ontbreekt elk spoor.

"Geen nieuws is goed nieuws, hopen we in dit geval", aldus een vriend van de familie. "Misschien ligt Brian ergens uitgeteld in een hospitaal, helaas is dat ons enige houvast."

Een Poolse moeder en haar zoon probeerden via het water te vluchten. Ze stierven echter toen hun boot omkantelde. Anderen kwamen om het leven omdat ze niet tijdig hun huis verlieten of met hun wagen vast kwamen te zitten in de file.

Op minder dan dertig meter van de zee werden dan weer 26 verkoolde lichamen teruggevonden. De verschillende families zaten als ratten in de val, ingesloten als ze waren door vlammen en kliffen. Ze hadden zich zo klein mogelijk gemaakt en gaven elkaar nog een laatste knuffel.

De autoriteiten sluiten niet uit dat de branden aangestoken werden om daarna verlaten huizen te kunnen plunderen. Vier verdachten werden in dat verband alvast opgepakt. Getuigen melden echter dat ze vonken zien komen hebben van een hoogspanningsmast.

Toch nog een positief punt ook: de brandweer kon vanmorgen bijna al het vuur onder controle krijgen. Alleen in een regio zo'n 70 kilometer ten westen van Athene woedde nog een brand op een heuvel.

Twee van de vijf Belgen van wie Buitenlandse Zaken geen nieuws had, zijn intussen ook veilig en wel teruggevonden. De ambassade in Athene blijft intussen proberen om nieuws te krijgen over de drie andere landgenoten die in de regio wonen.

Bij de bosbranden is zoals bekend een 63-jarige Vlaamse toerist om het leven gekomen. Hij was samen met zijn zoon op vakantie in een hotel in Mati.