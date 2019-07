“Er moet een permanente oplossing komen voor migranten die via zee Europa bereiken” SVM

Malta en Italië vinden dat de Europese Unie dringend nood heeft aan een 'permanente oplossing' voor migranten die via de zee Europa bereiken. Ze willen dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken de kwestie bespreken op hun volgende bijeenkomst op 15 juli.

“Het is niet langer toelaatbaar om geval per geval te handelen en enkel in geval van noodtoestanden naar oplossingen te zoeken. De situatie wordt op politiek vlak altijd lastiger, de betrokkenen krijgen intussen af te rekenen met ernstige ontberingen. We hebben een gestructureerd permanent mechanisme nodig op Europees niveau dat zich bezighoudt met alle gevoelige kwesties rond migratie”, klinkt het.

De Maltese premier Joseph Muscat kondigde vanmiddag op Twitter aan dat Malta 65 migranten van een Duits reddingsschip naar een haven op het eiland zou brengen. Het schip, de Alan Kurdi, mocht zowel in Italië als Malta niet aanmeren. Onderhandelingen met de Europese Commissie en de Duitse regering zorgden nu toch voor een oplossing. De migranten zullen echter niet in Malta blijven, maar overgevlogen worden naar andere Europese landen. Navraag leert dat België geen betrokken partij is.