"Er is hier een gek!": Nederlandse vrouw getuigt na mesaanval op bus in Duitse Lübeck

21 juli 2018

11u13

Bron: AD, Leeuwarder Courant, Lübecker Nachrichten 32 Een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst verwondde gisteren tien mensen in het Duitse Lübeck. Een Nederlandse vrouw uit Friesland zag hoe de dader plots een mes tevoorschijn haalde, zo getuigt ze in De Leeuwarder Courant. De moedige buschauffeur, die ook werd aangevallen, kon al rijdend de deuren van de bus openen zodat de reizigers konden ontsnappen.

Een Friese vrouw, die niet bij naam genoemd wordt, doet haar verhaal bij de Leeuwarder Courant. Twee vrienden van haar raakten gewond. Het gaat om twee mannen van 21 jaar, ook uit Friesland. Ze waren met de vrouw en nog een vriend uit Friesland op vakantie in Hamburg en gingen een dagje naar het strand. De vier kenden elkaar van de middelbare school, meldt de krant.

De vrouw stond met haar vrienden midden in de bus, vertelt ze, toen de man met de rugzak langsliep. De Friezin voelde de tas bij haar been, en voelde dat die heet was. Ze rende daarop naar de buschauffeur, om hem te waarschuwen. "Toen keek ik om en zag een mes."



Volgens de vrouw is een van de vrienden zwaargewond, hij zou op de intensive care liggen. De andere man zou in zijn schouder gestoken zijn. "De wonde moest enkel genaaid worden." Ouders van de slachtoffers zijn inmiddels in het ziekenhuis, zegt ze. (Lees verder onder de foto.)

Buschauffeur

"Ik hoorde een vrouw roepen. Brand, brand, er is hier een gek, schreeuwde ze", vertelt de bestuurder aan de lokale krant Lübecker Nachrichten. "Ik wilde de brandblusser gebruiken om de brand te blussen, maar hij heeft me er viermaal mee kunnen slaan."

De chauffeur stopte de bus onmiddellijk en opende de deuren, waardoor inzittenden konden vluchten. In het handgemeen dat vervolgens ontstond slaagden passagiers erin om de dader te overmeesteren en over te dragen aan de politie, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Lübeck.

Motieven

Over de motieven van de dader is nog niets bekend. Het Duitse Openbaar Ministerie stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat, maar zegt ook dat 'niets kan worden uitgesloten'. De dader doet er vooralsnog het zwijgen toe, meldt de Lübecker Nachrichten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegenover het ANP dat de Nederlandse gewonden twee mannen van 21 jaar oud zijn. In totaal raakten tien mensen gewond. Vijf van hen zijn naar ziekenhuizen gebracht en drie zijn er ernstig aan toe. Over de toestand van de Nederlanders meldt het ministerie niets.