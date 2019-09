"Er is geen pad richting akkoord”: Spanjaarden maken zich op voor tweede verkiezingen in half jaar tijd TT

10 september 2019

16u05

Bron: El Pais, El Mundo, Reuters 0 In Spanje zijn de sociaaldemocraten van de PSOE en de radicaallinkse partij Podemos er opnieuw niet geslaagd een akkoord te vinden over de vorming van een regering. "Er is geen enkel pad richting een akkoord”, zo zijn beide partijen pessimistisch gestemd. De kans is groot dat de Spanjaarden op die manier in november opnieuw naar de stembus moeten.

Nieuwe parlementsverkiezingen zouden al de tweede zijn in een half jaar tijd: in april kozen de Spanjaarden al eens een nieuw halfrond. En in mei moesten ze bovendien ook nog eens naar de stembus voor de Europese en regionale verkiezingen.

Geen wonder dus dat veel burgers het onderlingen gekrakeel beu zijn. En toch bracht de ontevredenheid en de afkeer onder de bevolking de twee linkse partijen PSOE en Podemos vandaag opnieuw niet dichter bij een akkoord, integendeel. Beide partijen blijven het oneens over de te vormen weg.

De sociaaldemocratische partij van ontslagnemend premier Pedro Sanchez won eind april de verkiezingen, maar heeft de steun van minstens één andere grote partij nodig. Sanchez kijkt daarbij vooral naar het radicaallinkse Podemos om net als in de vorige regering gedoogsteun te leveren, maar die partij wil deze keer meer en eist ministerposten op in de nieuwe regering. Sanchez weigert dat.

"We gaan premierschap niet zomaar cadeau doen”

De twee partijen onderhandelen al sinds de verkiezingen. Verschillende scenario's, zoals een “symbolisch ministerschap”, passeerden al de revue. Een nieuwe onderhandelingsronde deze voormiddag bracht de standpunten niet dichter bij elkaar.

"De PSOE is niet van zijn standpunt af te brengen dat ze alleen een regering willen vormen, alsof ze een absolute meerderheid hebben. Ze hebben ons gezegd dat als we dat niet aanvaarden, het geen zin heeft nog verder te spreken”, aldus een woordvoerder van Podemos. “Maar wij gaan Sanchez het premierschap niet zomaar cadeau doen.”

Eind juli al probeerde Sanchez in het parlement voldoende steun te vinden om premier te worden, maar hij haalde bakzeil. Omdat Podemos zich bij de stemmingen onthield, konden de rechtse oppositiepartijen PP, Ciudadanos en Vox het premierschap van Sanchez met succes tegenhouden.

Na de stemmingen is de wettelijke termijn van twee maanden beginnen lopen waarbinnen een kandidaat-premier een meerderheid achter zich moet krijgen in het parlement. Lukt dat niet tegen 24 september om middernacht, dan volgen er op 10 november nieuwe verkiezingen. Of die echter veel zoden aan de dijk zouden brengen, valt nog af te wachten: in de peilingen ligt de PSOE wel op lichte winst, maar de partij zou nog altijd de steun van Podemos nodig hebben om een regering te kunnen vormen.