“Er heerst censuur binnen CDU over trillen van Merkel” SVM

12 juli 2019

21u12

Bron: Belga 0 Binnen de conservatieve partij CDU van Angela Merkel heerst een "censuur" over het trillen van de Duitse bondskanselier. Dat schrijft ‘Bild’, de meest gelezen krant in Duitsland. Merkel leidde de CDU tot december vorig jaar.

Volgens de krant doet de partij "alsof Angela Merkel nooit drie beefaanvallen gehad heeft". “Zelfs internationale media stellen zich vragen over de gezondheid van de bondskanselier, maar binnen de CDU is het onderwerp taboe”, klinkt het. De "mysterieuze beefcrisis", zoals Bild schrijft, zijn wel "het onderwerp nummer één in de Duitse media".

Merkel zat gisteren neer voor een ceremonie met volksliederen bij de ontvangst van de Deense premier, een dag nadat ze opnieuw in het openbaar was beginnen beven. Merkel wordt binnenkort 65 jaar.

De bondskanselier, die al bijna 14 jaar aan de macht is, verzekerde wel dat alles goed gaat met haar gezondheid.

Volgens Bild heeft ze grondige medische onderzoeken ondergaan na haar eerste aanval op 18 juni, naast de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Ze weet dat incident toen aan uitdroging door het warme weer in Berlijn.