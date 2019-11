Exclusief voor abonnees

“Er gaan nog veel meer doden vallen in Hongkong”

Guy Van Vlierden

15 november 2019

18u42

In Hongkong wil niemand buigen, ook niet nu het straatprotest een eerste dode heeft gekost. Kenners voorspellen dat het geweld nog erger zal worden. Want een uitweg is er niet. China zal zijn greep niet lossen — en dat maakt de wanhoop van een generatie die haar vrijheid opgebruikt ziet raken er steeds groter op.