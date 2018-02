“Er begon iets te branden in mijn mond”: kok krijgt celstraf omdat hij vergif in saus giet TTR

08 februari 2018

18u30

Bron: Daily Mail 2 Margarito Padillo, een 54-jarige kok met Mexicaanse roots, stond met veel passie achter het fornuis. De slechte werkomstandigheden in het Amerikaanse restaurant waar hij werkte, zorgden er echter voor dat zijn potje overkookte. De uitbaters van het restaurant ondernamen geen actie, waarop Padillo besliste wraak te nemen.

De gefrustreerde kok liet meermaals zijn ongenoegen blijken over de barre werkomstandigheden waarmee hij dagelijks te maken kreeg. De uitbaters veranderden niets aan de situatie, waardoor Padillo een sluw plan bedacht om de eigenaars van het restaurant een lesje te leren. De kok dacht dat niemand iets van zijn duister plan merkte, maar een van de uitbaters kreeg argwaan en hield Padillo nauwlettend in het oog.

Toen eigenaar Zhong Kun Jiang proefde van de saus die Padillo eerder die dag had bereid, kreeg hij plots hevige pijn. “Er begon iets te branden in mijn mond”, vertelde de uitbater die meteen merkte dat er duidelijk iets fout was met de saus. Jiang wilde de kok om uitleg vragen, maar die was nergens te bespeuren. Omdat de saus niet te eten was, besliste de eigenaar die niet aan de gasten te serveren. De juiste beslissing, zo bleek achteraf. Jiang vroeg de andere koks wat er met de saus was gebeurd, maar die wilden aanvankelijk niets vertellen uit angst voor Padillo. Uiteindelijk biechtten ze op wat er die dag in de keuken had plaatsgevonden. Padillo had vergif in de saus gegoten.

Jiang bekeek de camerabeelden van de keuken om te achterhalen of het verhaal van zijn werknemers klopte. Die zonder enige twijfel het bij het rechte eind hadden. Op de beelden was te zien hoe Padillo vergif in de saus goot en daarna de benen nam. De eigenaar sloeg onmiddellijk alarm en belde de politie, die Padillo nog dezelfde dag kon arresteren.

Aanvankelijk bleef de kok zijn onschuld uitroepen. Wanneer de politie hem confronteerde met de beelden, bekende hij toch dat hij het chemische goedje in de saus had gegoten. De rechtbank veroordeelde de man tot een celstraf van zeven jaar.