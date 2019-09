“Epstein verplichtte mij tot seks met prins Andrew toen ik 17 was” Redactie

21 september 2019

08u56

Bron: ANP 0 Virginia Roberts Giuffre, een slachtoffer van Jeffrey Epstein, zegt dat de Amerikaanse multimiljardair haar verplichtte seks te hebben met meerdere mannen, onder anderen met de Britse prins Andrew. Dat heeft ze verteld in een tv-interview met NBC News.

Virginia staat op de recent gepubliceerde beruchte foto waarop Andrew te zien is bij het uitlaten van een jonge vrouw uit de woning van Epstein in New York. In het interview vertelt de vrouw hoe Epstein haar opdracht gaf seks te hebben met machtige mannen uit zijn entourage, onder wie ook - zo zegt ze - prins Andrew.

Virginia beweerde tijdens een rechtszaak in 2015 al voor het eerst dat ze seks moest hebben met de Britse royal, terwijl zij toen amper 17 was. Dat zou drie keer zijn gebeurd tussen 1999 en 2001: één keer in Londen, één keer in Epsteins huis in New York en één keer op een eiland in de Caraïben. Virginia beweert dat ze geronseld werd als seksslavin en dat ze gewelddadig werd beroofd van haar jeugd.



Prins Andrew heeft altijd ontkend weet te hebben gehad van het misbruik door Epstein. De multimiljonair werd in augustus dood aangetroffen in zijn cel in New York, nadat hij was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen. Volgens een lijkschouwing pleegde hij zelfmoord, maar rond zijn dood hangen nog veel vragen.