“Epstein kreeg voor zijn verjaardag drie Franse meisjes van twaalf jaar om te misbruiken” Sven Van Malderen/Sander van Mersbergen

20 augustus 2019

13u58

Bron: New York Post 2 Jeffrey Epstein heeft ooit voor zijn verjaardag drie twaalfjarige meisjes vanuit Frankrijk laten overvliegen om te misbruiken. Dat staat te lezen in recent onthulde gerechtsdocumenten. De beschuldiging komt van Virginia Roberts, een geloofwaardige bron vermits de Australische zelf op jonge leeftijd als vaste seksslavin gerekruteerd werd.

De slachtoffers -een drieling naar verluidt- werden naar New York gelokt door zijn zakenpartner en trouwe kompaan Jean-Luc Brunel. “Jeffrey schepte er graag over op dat ze amper twaalf jaar oud waren. Hun ouders zouden heel arm geweest zijn”, aldus Roberts. “Brunel gaf hen het nodige geld en bood zoals gebruikelijk ook het vooruitzicht van een modellencarrière aan. De dag nadien mochten ze weer naar huis vliegen.”

“Jeffrey was zo enthousiast over wat hij meegemaakt had dat hij nog wekenlang herinneringen aan hen ophaalde. De glimlach verdween niet meer van zijn gezicht. Hij vond het vooral fantastisch dat hij met geld werkelijk alles kon kopen.”

“Barbaarse apen”

Uit de documenten blijkt dat Epstein 1 miljoen dollar (900.000 euro) geïnvesteerd zou hebben in het modellenbureau van Brunel. In ruil regelde hij minderjarige meisjes uit Zuid-Amerika en Oost-Europa en bracht hij hun illegale visums in orde. De slachtoffers logeerden in het appartement van de broer van Epstein in Manhattan.

“Ze moesten huur betalen en dat lukte enkel door hun lichaam te verkopen. Denk maar aan naaktfoto’s en zelfs pornografie. Voor de buitenwereld leken Epstein en Brunel fijne mensen, maar achter gesloten deuren gedroegen ze zich als barbaarse apen.”

“Uit welk land we kwamen of welke taal we ook spraken, uiteindelijk werden we maar voor één ding gebruikt: ons jeugdig uiterlijk.”

Britse prins Andrew mee het moeras in

Intussen raakt ook de Britse prins Andrew meer en meer in het moeras verzeild. Er zijn immers beelden opgedoken van het moment waarop hij aan de villa van Epstein afscheid neemt van een jong meisje.

Het filmpje werd in de zomer van 2010 gemaakt, twee jaar nadat de Amerikaanse investeerder al eens tot anderhalf jaar cel veroordeeld was wegens betaalde seks met een 16-jarige. Met tientallen andere meisjes trof hij toen een minnelijke schikking. Voor prins Andrew was dat echter geen reden om zijn vriendschap met Epstein te verbreken.

“Onder druk”

Roberts verklaarde eerder ook zelf dat ze als 17-jarige onder druk gezet was om seks te hebben met de hertog. Dat is volgens haar “drie of vier keer gebeurd, inclusief een orgie”. Dat laatste zou hebben plaatsgevonden op Epsteins sekseiland in de Caraïben. Buckingham Palace blijft echter in alle toonaarden ontkennen.

De autoriteiten arresteerden Epstein eerder dit jaar. Aanklagers stelden dat hij tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes seksueel uitgebuit heeft. Er hing hem een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd. Op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel. Een autopsie wees uit dat hij zichzelf opgehangen had.

Nederlands model verkracht

Intussen zijn ook twee modellen naar voren gekomen die Brunel beschuldigen van ongewenste aanrakingen. Bij Thysia Huisman ging het zelfs nog verder, zij werd in 1991 door hem verkracht.

“Ik werkte voor een modellenbureau in Brussel. Ik was 18. Brunel kwam geregeld langs. Hij was lyrisch en wilde me meteen naar Parijs halen. ‘Ik maak van jou een superster’, zei hij. Ik bleef nuchter, maar tegelijk was het een geweldige kans.”

“Gladde praatjes”

“Ik kon bij Brunel thuis logeren in een groot appartement bij de Arc de Triomphe in de buurt. Dat voelde vreemd: waarom moest ik bij hem thuis slapen? Ik weigerde met hem een bed te delen en installeerde mij in de kamer van een ander model. Brunel bleef tegen me praten. ‘Ik ben verliefd op je’, zei hij. ‘Ik krijg je nog wel in mijn bed’. Tegelijk regelde hij ook dingen voor me. Ik kreeg een testshoot bij een goede fotograaf.”

“Hij was begin 40 en had gladde praatjes. Maar hij was bijzonder charmant. Er was altijd een feestje bij hem. Iedere avond kwamen er mensen naar zijn appartement. Types uit de modewereld en oudere, rijke zakenmannen. In mijn herinnering heb ik ook Epstein daar gezien. Toen ik zijn foto in de media zag, dacht ik meteen: die man ken ik. Ik meen zelfs nog te weten wat hij aan had.”

“Shirt kapot gescheurd”

“De mannen hadden allemaal modellen bij de hand, vaak uit Rusland, Oekraïne of wat toen nog Tsjecho-Slowakije heette. Ik weet niet hoe oud zij precies waren, maar ze waren echt heel jong. Ze vertelden tegen mij dat ze niet terug konden, dat ze hier geld verdienden voor hun familie. Ik was niet gelukkig daar, maar probeerde me staande te houden. Ik wilde model worden.”

“Op een avond gingen we met de hele groep uit. Toen we weer bij Brunel thuis waren kreeg ik een cocktail. Daarna werd ik duf, mijn herinneringen waren heel wazig. Hij trok me zijn slaapkamer in. Ik weet nog dat hij mijn shirtje kapot scheurde, en dat ik me probeerde te verweren. Daarna probeerde hij me te penetreren.”

“Als dief in de nacht vertrokken”

“De volgende ochtend werd ik wakker in zijn bed. Ik was totaal gedesoriënteerd. Mijn armen en benen voelden zwaar aan. Ik had alleen een kimono aan die niet van mij was. Brunel zelf zat in een andere kamer met zijn butler te praten. Ik ben als een dief in de nacht vertrokken en heb de trein naar Brussel genomen. Op straat leek het of de gebouwen op me af kwamen. Ik voelde me zo vreemd.”

“Ik schaamde me heel erg. Ik heb heel lang gedacht dat het mijn eigen schuld was en dat ik niet zo naïef had mogen zijn. Het klinkt heftig om te zeggen, maar dat voorval heeft mijn leven bepaald. Ik schermde mezelf lange tijd af en had moeite om dingen te voelen. Acht jaar geleden ben ik mijn huidige vriend tegengekomen, hem heb ik verteld wat er gebeurd is. Eerst nog niet alles, en een beetje afstandelijk. Alsof het over iemand anders ging. Twee jaar geleden ben ik uitgebreid in therapie geweest: toen heb ik het er helemaal uitgegooid. Ik denk dat de verwerking dan pas echt begonnen is.”