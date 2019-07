“Epstein betaalde 350.000 dollar om getuigen om te kopen” kv

13 juli 2019

02u16

Bron: ANP 0 De van kindermisbruik verdachte Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein heeft duizenden dollars betaald aan twee samenzweerders die als belangrijke getuigen in zijn zaak kunnen fungeren. Dat stellen de aanklagers die Epstein achter tralies proberen te krijgen.

De miljardair zou eind vorig jaar in totaal 350.000 dollar hebben betaald aan twee individuen, die verder niet bij naam genoemd worden, om ze "te beïnvloeden". Dat gebeurde daags nadat de Miami Herald artikelen over het misbruikverleden van de 66-jarige Epstein publiceerde.

Epstein werd vorige week gearresteerd op een vliegveld in New Jersey waar hij terugkeerde uit Parijs. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, tussen 2002 en 2005.



Tien jaar geleden ontliep hij nog een mogelijk levenslange gevangenisstraf voor een soortgelijke aanklacht door een deal te sluiten met de openbaar aanklager in Florida. Uiteindelijk zat hij 13 maanden vast.