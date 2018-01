'Enorme vuurbal' boven Londen jaagt inwoners schrik aan Redactie

00u08

Bron: AD 7 Twitter Londen is vanavond opgeschrikt door een grote brand in een verffabriek. De brandweer is in grote getale uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Volgens de Londense brandweer proberen 90 brandweermannen het vuur in de verffabriek onder controle te krijgen. Op Twitter maken inwoners van de stad melding van de 'enorme vuurbal' in het noorden van Londen. Er worden foto's en filmpjes gedeeld.



"Ik kwam zojuist langs het grootste vuur dat ik ooit gezien heb", zegt een getuige aan The Mirror. "Er is een ENORM vuur op dit moment in het noorden. Explosies, rookwolken", meldt een ander.



De brandweer waarschuwt mensen de plek te mijden vanwege het grote vuur en de rookontwikkeling.

15 fire engines & 90 firefighters & officers are dealing with a large blaze at a paint factory on Waterloo Road #StaplesCorner. Please avoid the area & keep doors & windows shut. Pic @BlakeRidder pic.twitter.com/PQfBcNNK7l London Fire Brigade(@ LondonFire) link

Large warehouse fire London staples corner round the corner from 613 area pic.twitter.com/v6rt991dKC Chaim Hochhauser(@ ChaimHochhauser) link

View from my window... scary stuff @LondonFire pic.twitter.com/71wV3g5a7c Bowtique London(@ bowtiquelondon) link

Huge fire just opened up at a warehouse on north circular by Staples Corner... 😬 pic.twitter.com/T3GSRIN6lp Achal Dhillon(@ ActualDhillon) link

Lees ook: Prinses Charlotte straalt op haar eerste schooldag